Башҡортостан Республикаһы “Йәштәр һәм балалар” милли проекты ярҙамында (национальный проект “Молодёжь и дети”) уҙғарылған Бөтә Рәсәй уҡыусылар олимпиадаһы һөҙөмтәләре буйынса тәүге тапҡыр илдең тәүге биш субъекты исемлегенә инде. Был хаҡта республиканың Мәғариф министрлығы хәбәр итә.
Олимпиадала ҡатнашыу осрағы миллиондан ашҡан, һуңғы этапта 193 уҡыусы үҙ көсөн һынаған, биш йыл эсендә еңеүселәр һәм призерҙар һаны 78-гә еткән. Башҡортостан уҡыусылары йыл һайын химия, математика, яһалма интеллект, экология һәм иҡтисад буйынса халыҡ-ара олимпиадаларҙа уңышлы сығыш яһай. 2026 йылда Стәрлетамаҡтан Руслан Әминев Ҡытайҙағы халыҡ-ара иҡтисади олимпиадала көмөш миҙал яуланы.
Шуны билдәләп үтәйек, республикала Берҙәм дәүләт имтиханында 210 эшкә йөҙ балл ҡуйылған, 11 уҡыусы бер нисә предмет буйынса иң ҙур һөҙөмтәгә өлгәшкән.
Әйткәндәй, Башҡортостанда ярты миллиондан ашыу бала яңы уҡыу йылын башланы, улар араһында 41 мең беренсе класс уҡыусыһы бар.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.