Башҡортостан
+27 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
3 Сентября , 05:30

Башҡортостанда рөхсәтһеҙ ағас ҡырҡыу һаны 23 процентҡа кәмегән

Йыл башынан алып урман һаҡсылары 15,3 меңдән ашыу патруллек рейды башҡарған, тип хәбәр иттеләр республиканың урман хужалығы министрлығынан

Башҡортостанда рөхсәтһеҙ ағас ҡырҡыу һаны 23 процентҡа кәмегәнБашҡортостанда рөхсәтһеҙ ағас ҡырҡыу һаны 23 процентҡа кәмегән
Башҡортостанда рөхсәтһеҙ ағас ҡырҡыу һаны 23 процентҡа кәмегән

“Экологик именлек” милли проектының (национальный проект “Экологическое благополучие”) бурыстарын яҡлап дәүләт урман инспекторҙары Башҡортостандың урман фонды биләмәһендә даими патруллек итеү алып бара.

Йыл башынан алып урман һаҡсылары 15,3 меңдән ашыу патруллек рейды ойошторҙо, тип хәбәр иттеләр республиканың Урман хужалығы министрлығынан.

Тикшереүҙәр барышында инспекторҙар урман ҡануниәтен боҙоуҙың 355 осрағын асыҡлаған һәм дүрт миллион һумдан ашыу суммаға административ штраф һалыу тураһында 156 ҡарар сығарған. Шулай уҡ 153 законһыҙ ағас ҡырҡыу осрағы теркәлгән. Уҙған йылдың ошо уҡ осоро менән сағыштырғанда бындай енәйәттәр һаны – 23 процентҡа, ә урман фондына килтерелгән зыян 42 процентҡа кәмегән.

– Законһыҙ ҡырҡыуҙар һанының һәм күләменең тотороҡло кәмеүе инспекторҙарыбыҙҙың комплекслы ҡарашы һәм системалы техник яҡтан ҡайтанан йыһазландырылыуы һөҙөмтәһе булды. Бөгөн белгестәр юғары үтеүсәнлектәге заманса техника, квадроциклдар, фотоҡапҡандар, юғары аныҡлыҡтағы навигаторҙар һәм пилотһыҙ осоу аппараттары менән ҡораллана. Шулай уҡ халыҡ менән һәр яҡлап иҫкәртеү эше һәм урман массивтарын патруллек итеүҙең күпләп ойошторолоуы төп роль уйнай, — тип билдәләне Башҡортостандың урман хужалығы министры Марат Шәрәфетдинов.

Рәмилә МУСИНА фотоһы.

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика