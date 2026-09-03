Мораҡ ауылында өҫтәл спорт уйындары клубы асылды

Күгәрсен районының Мораҡ ауылында “Инклюзив атлетика. Яңы офоҡтар” клубы асылды. Ул “Рәсәй спорты” дәүләт программаһы маҡсаттарына ярашлы булдырылды, тип хәбәр иттеләр Күгәрсен районы хакимиәтенән.
Клубтың беренсе сараһы булып төрлө әҙерлек кимәлендәге ҡатнашыусыларҙы йыйған район турниры тора. Ярыштар программаһына популяр дисциплиналар инә: джакколо, шаффлборд һәм корнхол. Ойоштороусылар билдәләүенсә, бындай уйындар – ул оҫталыҡ һәм стратегия күнекмәһе генә түгел, ә социаль адаптацияның һөҙөмтәле ҡоралы ла.
– Беҙ һәр кемдең үҙен күрһәтә алырлыҡ киңлек булдырабыҙ, проект яңы ҡатнашыусыларҙы йәлеп итеп һәм районда спорт башланғыстары географияһын киңәйтеп үҫешергә ниәтләй, — тип билдәләне тренер Гөлшат Килинбаева.
“Рәсәй спорты” дәүләт программаһы (государственная программа “Спорт России”) физик әүҙемлек менән шөғөлләнеү өсөн шарттар булдырыуға һәм яҡшыртыуға, күмәк спортты популярлаштырыуға һәм Рәсәйҙәрҙең йәшәү сифатын яҡшыртыуға йүнәлтелгән.
Илдә тейешле инфраструктура киңәйә, күмәк саралар үткәрелә, “Хеҙмәткә һәм оборонаға әҙер” Бөтә Рәсәй физкультура-спорт комплексы тормошҡа ашырыла, шулай уҡ балалар араһында күнекмәләр өсөн яңы мөмкинлектәр барлыҡҡа килә. Программа РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: Күгәрсен районы хакимиәтенән.