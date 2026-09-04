Башҡортост дәүләт медицина университеты нейрореабилитация өсөн тренажер әҙерләне

Башҡортостан дәүләт медицина университеты аяҡтарҙың өҫкө яғы хәрәкәт функцияһын тергеҙеү өсөн әҙерләнгән медицина тренажерына "Росздравнадзор"ҙың теркәү танытмаһын алды. Был эш "Оҙайлы һәм әүҙем тормош" милли проекты (национальный проект "Продолжительная и активная жизнь") маҡсаттарына ярашлы тормошҡа ашырыла, тип хәбәр иттеләр юғары уҡыу йортонан.
Интерактив өҫтәл инсульт, баш һөйәге һәм арҡа мейеһе йәрәхәттәре, күпләп склероз, Паркинсон ауырыуы, ДЦП һәм башҡа неврологик сирҙәр эҙемтәләре булған пациенттарҙы реабилитациялау өсөн тәғәйенләнгән. Традицион көс һәм тренопедик тренажерҙарҙан айырмалы рәүештә, ҡоролма предметҡа барып етеү, траекторияны иҫәпләү, амплитуданы һәм тотоу көсөн һайлау кеүек ҡатмарлы ирекле хәрәкәттәрҙе өйрәнергә ярҙам итә.
Күнекмәләр аныҡ пациенттың мөмкинлектәрен иҫәпкә алып, "ябайҙан - ҡатмарлыға" принцибы буйынса төҙөлгән. Тренажер адаптив система һәм кире бәйләнеш менән йыһазландырылған. Тауыш сигналдары, мониторҙағы мәғлүмәт һәм балл баһаһы пациенттың күнегеүҙәрҙең дөрөҫ башҡарылыуын контролдә тоторға ярҙам итә. Хәрәкәттәрҙе контролдә тотоу өсөн хәрәкәт фактын ғына түгел, уның сифатын да баһаларға мөмкинлек биргән төҫ датчиктары ҡулланыла. Токсикологик, электромагнит, техник һәм клиник һынауҙар үтә. Хәҙер Вуз-ара кампус базаһында производство майҙансығы ойошторола, шунан һуң Бөтә Рәсәй буйынса дауаханалар, клиникалар һәм реабилитация бүлексәләре өсөн тренажерҙарҙы сериялы сығарыу планлаштырыла.
"Оҙайлы һәм әүҙем тормош" милли проектының төп маҡсаты — граждандарҙың оҙон ғүмерлелегенең яңы күрһәткестәренә өлгәшеү. 2030 йылға көтөлгән ғүмер оҙайлығын 78 йәшкә тиклем, ә 2036 йылға 81 йәшкә ҡәҙәр арттырыу планлаштырыла. Милли проект ярҙамында медицина учреждениелары яңыртыла, реабилитация системаһы камиллаштырыла, милли тикшеренеү үҙәктәре селтәре үҫешә, һаулыҡ һаҡлауҙы һанлаштырыу буйынса эш алып барыла. Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: Башҡортостан дәүләт медицина университетының матбуғат хеҙмәте.