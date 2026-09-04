Мөрсәлимдә балалар һәм спорт майҙансыҡтары асылды

Салауат районының Мөрсәлим ауылында яңы балалар һәм спорт майҙансыҡтары асылған. Биләмәне төҙөкләндереү «Тормош өсөн инфраструктура» милли проектының (национальный проект "Инфраструктура для жизни") "Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу" федераль проектына ярашлы башҡарылған, тип хәбәр итә республиканың Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығы.
Бында әүҙем ял итеү һәм физкультура менән шөғөлләнеү өсөн тәғәйенләнгән заманса уйын һәм спорт комплекстары ҡуйылған. Хәүефһеҙлек өсөн махсус резина япма ла һалынған. Яңы майҙан балалар, йәштәр һәм ауыл халҡы өсөн уңайлы урынға әйләнгән: саф һауала ял итеү, спорт менән шөғөлләнеү һәм әүҙем ял итеү өсөн шарттар бар. Бындай проекттарҙы тормошҡа ашырыу республиканың ҡала-ауылдарында заманса, уңайлы мөхит булдырыуға һәм халыҡтың йәшәү сифатын яҡшыртыуға булышлыҡ итә.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: яңыртылған милли проекттар РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Мәғлүмәт, фото: Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығы