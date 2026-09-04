Башҡортостан
+25 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
4 Сентября , 03:00

Программаға заявкалар ҡабул ителә

Ҡатнашыусылар уҡыу һөҙөмтәһе буйынса сертификат һәм 12-24 айға экспорт табышын арттырыу буйынса әҙер бизнес-план аласаҡ.

Программаға заявкалар ҡабул ителәПрограммаға заявкалар ҡабул ителә
Программаға заявкалар ҡабул ителә

Рәсәй экспорт үҙәгенең Экспорт мәктәбе тарафынан ойошторолған “Экспорт миниһы-МВА” акселерация программаһында ҡатнашыу өсөн заявкалар ҡабул итеү башланды. Бәләкәй һәм уртаса эшҡыуарлыҡ сегменты компаниялары өсөн уҡытыу “Халыҡ-ара кооперация һәм экспорт” милли проектына ярашлы үткәрелә.

– Был программа Башҡортостандың тәжрибәле экспортерҙарына ике йылға бизнес-планының проектын, яңы экспорт баҙарына сығыу буйынса бизнес планын тормошҡа ашырыуҙың экспорт үҫеше концепцияһын һәм юл картаһын әҙерләүгә мөмкинлек бирә. Шулай уҡ хәҙерге баҙарҙарҙа баҙар позицияларын нығытыу юлдарын билдәләргә булышасаҡ, – тип билдәләне тышҡы иҡтисади бәйләнештәр һәм конгресс эшмәкәрлеге министры Маргарита Болычева.

Интенсив программа тәжрибәле бизнес етәкселәре һәм хужалары өсөн тәғәйенләнгән. Курстың төп айырмаһы – практикаға йүнәлеш алыу. Уҡыу һөҙөмтәһе буйынса ҡатнашыусылар сертификат һәм 12-24 айға экспорт табышын арттырыу буйынса әҙер бизнес-план  аласаҡ.

“Халыҡ-ара кооперация һәм экспорт” милли проекты (национальный проект "Международная кооперация и экспорт") Ватан компанияларына ярҙамдың туранан-тура системаһын булдырыуҙы күҙ уңында тота. Шулай уҡ дуҫтарса мөнәсәбәт йәшәгән баҙарҙарға йүнәлеш алыу өсөн инструменттар булдырыуҙы күҙаллай. Милли проекттың төп бурыстары – һөҙөмтәле механизмдарҙы оптималләштереү һәм импортер илдәрҙә Рәсәй бизнесы ихтыяжына яуап биргән инфраструктураны формалаштырыу буйынса эште көсәйтеү. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, яңыртылған милли проекттар, Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса, 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.

Фото:"Башҡортостан" дәүләт телерадиокомпаняһы сайтынан.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика