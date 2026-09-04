Программаға заявкалар ҡабул ителә

Рәсәй экспорт үҙәгенең Экспорт мәктәбе тарафынан ойошторолған “Экспорт миниһы-МВА” акселерация программаһында ҡатнашыу өсөн заявкалар ҡабул итеү башланды. Бәләкәй һәм уртаса эшҡыуарлыҡ сегменты компаниялары өсөн уҡытыу “Халыҡ-ара кооперация һәм экспорт” милли проектына ярашлы үткәрелә.
– Был программа Башҡортостандың тәжрибәле экспортерҙарына ике йылға бизнес-планының проектын, яңы экспорт баҙарына сығыу буйынса бизнес планын тормошҡа ашырыуҙың экспорт үҫеше концепцияһын һәм юл картаһын әҙерләүгә мөмкинлек бирә. Шулай уҡ хәҙерге баҙарҙарҙа баҙар позицияларын нығытыу юлдарын билдәләргә булышасаҡ, – тип билдәләне тышҡы иҡтисади бәйләнештәр һәм конгресс эшмәкәрлеге министры Маргарита Болычева.
Интенсив программа тәжрибәле бизнес етәкселәре һәм хужалары өсөн тәғәйенләнгән. Курстың төп айырмаһы – практикаға йүнәлеш алыу. Уҡыу һөҙөмтәһе буйынса ҡатнашыусылар сертификат һәм 12-24 айға экспорт табышын арттырыу буйынса әҙер бизнес-план аласаҡ.
“Халыҡ-ара кооперация һәм экспорт” милли проекты (национальный проект "Международная кооперация и экспорт") Ватан компанияларына ярҙамдың туранан-тура системаһын булдырыуҙы күҙ уңында тота. Шулай уҡ дуҫтарса мөнәсәбәт йәшәгән баҙарҙарға йүнәлеш алыу өсөн инструменттар булдырыуҙы күҙаллай. Милли проекттың төп бурыстары – һөҙөмтәле механизмдарҙы оптималләштереү һәм импортер илдәрҙә Рәсәй бизнесы ихтыяжына яуап биргән инфраструктураны формалаштырыу буйынса эште көсәйтеү. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, яңыртылған милли проекттар, Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса, 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.
Фото:"Башҡортостан" дәүләт телерадиокомпаняһы сайтынан.