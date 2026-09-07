Нефтекамала коммуналь инфраструктура яңыртылды

«Тормош өсөн инфраструктура» милли проектының (национальный проект «Инфраструктура для жизни») «Коммуналь инфраструктураны яңыртыу» федераль проектына ярашлы Нефтекамала канализация коллекторын капиталь ремонтлау буйынса күләмле эштәр тамамланды. Был хаҡта республиканың Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығынан хәбәр иттеләр.
Эштәр барышында Төҙөүселәр һәм Ленин урамдарындағы участкала 1000 миллиметр диаметрлы коллекторға капиталь ремонт үткәрелгән. Ремонт траншеяһыҙ ысул (санация) ҡулланылып башҡарылған, был эштәрҙе юл япмаһын асмайынса үткәрергә һәм ҡала халҡы өсөн уңайһыҙлыҡтарҙы кәметергә мөмкинлек бирә.
Санация эшләнгән коллекторҙың дөйөм оҙонлоғо 4 мең метрҙан ашыу тәшкил итә. Әлеге ваҡытта бөтә саралар ҙа тулы күләмдә тамамланған. Яңыртылған коллектор ҡала халҡы өсөн оҙаҡ йылдар ышаныслы һыу бүлеүҙе тәьмин итәсәк.
Бындай проекттарҙы тормошҡа ашырыу – Нефтекама ҡалаһында инженер инфраструктураларын үҙгәртеп ҡороу һәм йәшәү кимәлен яҡшыртыу өсөн мөһим аҙым.
Фото: house.bashkortostan.ru