Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
7 Сентября , 04:15

Нефтекамала коммуналь инфраструктура яңыртылды

Эштәр барышында Төҙөүселәр һәм Ленин урамдарындағы участкала 1000 миллиметр диаметрлы коллекторға капиталь ремонт үткәрелгән. Ремонт траншеяһыҙ ысул (санация) ҡулланылып башҡарылған, был эштәрҙе юл япмаһын асмайынса үткәрергә һәм ҡала халҡы өсөн уңайһыҙлыҡтарҙы кәметергә мөмкинлек бирә. 

Нефтекамала коммуналь инфраструктура яңыртылдыНефтекамала коммуналь инфраструктура яңыртылды
Нефтекамала коммуналь инфраструктура яңыртылды

«Тормош өсөн инфраструктура» милли проектының (национальный проект «Инфраструктура для жизни») «Коммуналь инфраструктураны яңыртыу» федераль проектына ярашлы Нефтекамала канализация коллекторын капиталь ремонтлау буйынса күләмле эштәр тамамланды. Был хаҡта республиканың Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығынан хәбәр иттеләр.

Эштәр барышында Төҙөүселәр һәм Ленин урамдарындағы участкала 1000 миллиметр диаметрлы коллекторға капиталь ремонт үткәрелгән. Ремонт траншеяһыҙ ысул (санация) ҡулланылып башҡарылған, был эштәрҙе юл япмаһын асмайынса үткәрергә һәм ҡала халҡы өсөн уңайһыҙлыҡтарҙы кәметергә мөмкинлек бирә.

Санация эшләнгән коллекторҙың дөйөм оҙонлоғо 4 мең метрҙан ашыу тәшкил итә. Әлеге ваҡытта бөтә саралар ҙа тулы күләмдә тамамланған. Яңыртылған коллектор ҡала халҡы өсөн оҙаҡ йылдар ышаныслы һыу бүлеүҙе тәьмин итәсәк.

Бындай проекттарҙы тормошҡа ашырыу – Нефтекама ҡалаһында инженер инфраструктураларын үҙгәртеп ҡороу һәм йәшәү кимәлен яҡшыртыу өсөн мөһим аҙым.

Фото: house.bashkortostan.ru

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика