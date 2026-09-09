Башҡортостан
+13 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
9 Сентября , 03:30

Иҫке Ҡорос ауылында спорт майҙансығы йыһазландырылды

“Тормош өсөн инфраструктура” милли проектының маҡсаты – район-ҡалаларҙы комплекслы үҫтереү

Иҫке Ҡорос ауылында спорт майҙансығы йыһазландырылдыИҫке Ҡорос ауылында спорт майҙансығы йыһазландырылды
Иҫке Ҡорос ауылында спорт майҙансығы йыһазландырылды

Баҡалы районының Иҫке Ҡорос ауылында яңы спорт майҙансығы йыһазландырылды, тип хәбәр иттеләр Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығынан. Эштәр “Тормош өсөн инфраструктура” милли проекты (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) ярҙамында башҡарыла.

Башта төҙөүселәр биләмәне әҙерләгән, ә һуңынан уға заманса резина япма һалынған. Бынан һуң урам тренажерҙары һәм башҡа спорт ҡорамалдары ҡуйыласаҡ.

Яҡтыртыу ҡоромалдары, уңайлы эскәмйәләр һәм эргә-тирәләге төҙөкләндерелгән биләмә уңайлылыҡ өҫтәй. Яҡын арала майҙансыҡты видеокүҙәтеү системаһы менән йыһазландырыу планлаштырыла.

“Тормош өсөн инфраструктура” милли проектының маҡсаты – район-ҡалаларҙы комплекслы үҫтереү. Был торлаҡ, юлдар төҙөү һәм ремонтлау, йәмәғәт һәм ихата киңлектәрен төҙөкләндереү, бөтә социаль һәм коммуналь инфраструктураны булдырыу һәм яңыртыу, хәрәкәт итеүсе составты яңыртыу иҫәбенә йәмәғәт транспортының уңайлы маршруттары һанын арттырыу.

Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

Фото: Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығының матбуғат хеҙмәте.

Беҙҙең МАХ каналына ҡушылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Иҫке Ҡорос ауылында спорт майҙансығы йыһазландырылды
Иҫке Ҡорос ауылында спорт майҙансығы йыһазландырылды
Иҫке Ҡорос ауылында спорт майҙансығы йыһазландырылды
Иҫке Ҡорос ауылында спорт майҙансығы йыһазландырылды
Иҫке Ҡорос ауылында спорт майҙансығы йыһазландырылды
Автор:Таңсулпан Байтимерова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика