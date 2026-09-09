Иҫке Ҡорос ауылында спорт майҙансығы йыһазландырылды

Баҡалы районының Иҫке Ҡорос ауылында яңы спорт майҙансығы йыһазландырылды, тип хәбәр иттеләр Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығынан. Эштәр “Тормош өсөн инфраструктура” милли проекты (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) ярҙамында башҡарыла.
Башта төҙөүселәр биләмәне әҙерләгән, ә һуңынан уға заманса резина япма һалынған. Бынан һуң урам тренажерҙары һәм башҡа спорт ҡорамалдары ҡуйыласаҡ.
Яҡтыртыу ҡоромалдары, уңайлы эскәмйәләр һәм эргә-тирәләге төҙөкләндерелгән биләмә уңайлылыҡ өҫтәй. Яҡын арала майҙансыҡты видеокүҙәтеү системаһы менән йыһазландырыу планлаштырыла.
“Тормош өсөн инфраструктура” милли проектының маҡсаты – район-ҡалаларҙы комплекслы үҫтереү. Был торлаҡ, юлдар төҙөү һәм ремонтлау, йәмәғәт һәм ихата киңлектәрен төҙөкләндереү, бөтә социаль һәм коммуналь инфраструктураны булдырыу һәм яңыртыу, хәрәкәт итеүсе составты яңыртыу иҫәбенә йәмәғәт транспортының уңайлы маршруттары һанын арттырыу.
Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығының матбуғат хеҙмәте.
Беҙҙең МАХ каналына ҡушылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan