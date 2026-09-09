Мысовка аша һалынған күпер ипкә килтерелә

Краснокама районындағы Мысовка йылғаһы аша һалынған күперҙә ремонт эштәре дауам итә. Был “Тормош өсөн инфраструктура” милли проекты (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) бурыстарын тормошҡа ашырыуға ярашлы мөмкин булды һәм 60 процент тәшкил итте.
Күперҙең уң өлөшөндә юлсылар иҫке япманы демонтажланы, бетон менән тигеҙләнеләр, гидроизоляцияны эшләнеләр, шулай уҡ карниз блоктарын, дренаж каналдарын ипкә килтерҙеләр.
- Мысовка йылғаһы аша күпер Башҡортостан менән Удмуртия сигендә урынлашҡан. Трафик 4,7 мең тирәһе автомобиль тәшкил итә. Шуға күрә ремонт эштәрен сифатлы атҡарыу, республикала йәшәүселәрҙең һәм ҡунаҡтарҙың хәүефһеҙ үтеүен тәьмин итеү мөһим, - тип һөйләне республиканың транспорт һәм юл хужалығы министры Любовь Минакова.
Ремонт эштәре ваҡытында транспорт хәрәкәте бер һыҙат буйлап атҡарыла һәм светофор булышлығында көйләнә. Барлыҡ эштәрҙе 2026 йыл аҙағында тамамламаҡсылар.
Сығанаҡ: https://pravitelstvorb.ru/news/29549/
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!