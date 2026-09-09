Башҡортостан
+13 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
9 Сентября , 04:30

Мысовка аша һалынған күпер ипкә килтерелә

Барлыҡ эштәрҙе 2026 йыл аҙағында тамамламаҡсылар. Тулыраҡ - сайтта:

Мысовка аша һалынған күпер ипкә килтереләМысовка аша һалынған күпер ипкә килтерелә
Мысовка аша һалынған күпер ипкә килтерелә

Краснокама районындағы Мысовка йылғаһы аша һалынған күперҙә ремонт эштәре дауам итә. Был “Тормош өсөн инфраструктура” милли проекты (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) бурыстарын тормошҡа ашырыуға ярашлы мөмкин булды һәм 60 процент тәшкил итте.

Күперҙең уң өлөшөндә юлсылар иҫке япманы демонтажланы, бетон менән тигеҙләнеләр, гидроизоляцияны эшләнеләр, шулай уҡ карниз блоктарын, дренаж каналдарын ипкә килтерҙеләр.

- Мысовка йылғаһы аша күпер Башҡортостан менән Удмуртия сигендә урынлашҡан. Трафик 4,7 мең тирәһе автомобиль тәшкил итә. Шуға күрә ремонт эштәрен сифатлы атҡарыу, республикала йәшәүселәрҙең һәм ҡунаҡтарҙың хәүефһеҙ үтеүен тәьмин итеү мөһим, - тип һөйләне республиканың транспорт һәм юл хужалығы министры Любовь Минакова.

Ремонт эштәре ваҡытында транспорт хәрәкәте бер һыҙат буйлап атҡарыла һәм светофор булышлығында көйләнә. Барлыҡ эштәрҙе 2026 йыл аҙағында тамамламаҡсылар.

Сығанаҡ: https://pravitelstvorb.ru/news/29549/

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика