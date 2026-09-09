Нефтекамала коллектор яңыртылды

Нефтекама ҡалаһында, “Тормош өсөн инфраструктура” милли проектына ярашлы, канализация коллекторы ремонтланды.
Объект Төҙөүселәр һәм Ленин урамдарында урынлашҡан. Эштәр траншеяһыҙ ысул ярҙамында үткәрелде, шуға күрә юл япмаһы боҙолманы, ҡала халҡы өсөн уңайһыҙлыҡ тыуҙырылманы. Яңыртылған коллекторҙың дөйөм оҙонлоғо дүрт мең метрҙан ашыу тәшкил итә. Яңыртыу 80 мең кеше өсөн коммуналь хеҙмәттәр сифатын яҡшыртырға ярҙам итәсәк.
“Тормош өсөн инфраструктура” милли проекты (нацпроект “Жизнь для инфраструктуры”) торлаҡ фондының кәм тигәндә 20 процентын яңыртыуҙы, тәүге баҙарҙа унан файҙаланыу мөмкинлеген арттырыуҙы, авария хәлендәге йорттарҙан халыҡты күсереүҙе һәм коммуналь селтәрҙәрҙе яңыртыуҙы бурыс итеп ҡуя. Ошо милли проектҡа ярашлы булдырылған “Коммуналь инфраструктураны яңыртыу” федераль проекты 20 миллиондан ашыу кеше өсөн 2030 йылға тиклем торлаҡ-коммуналь хужалыҡ хеҙмәттәре сифатын яҡшыртырға мөмкинлек бирәсәк. Был федераль проектҡа 4,5 триллион һум аҡса бүленәсәк. Йыл һайын коммуналь селтәрҙәрҙең 2,5 проценты яңыртыласаҡ. Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу буйынса эш өҙлөкһөҙ дауам итәсәк: 30 меңдән ашыу йәмәғәт биләмәһен төҙөкләндереү планлаштырыла һәм бәләкәй ҡалаларҙың еңеү яулаған 1600 проекты ла был эштә ҡатнашасаҡ. Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса яңы милли проект 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.
Фото: Торлаҡ-коммуналь хеҙмәт министрлығы сайтынан.