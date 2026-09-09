Башҡортостан
+10 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
9 Сентября , 09:15

Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды

Ошондай киңлектәр булдырып, беҙ бәләкәй биләмәләрҙең социаль инфраструктураһын үҫтереүгә аҡса һалабыҙ

Шишмә районында ғаилә үҙәге асылдыШишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды

Шишмә районында балалы ғаиләләр өсөн “Шатлыҡ” үҙәге асылды, тип хәбәр иттеләр төбәктең Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығынан. Был киңлекте Өфөнән социаль эшҡыуар Виктория Нурғәлиева “Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад” милли проектының бурыстарына ярашлы эшләгән “Минең бизнесым” үҙәге ярҙамында булдырған.

Күп функциялы үҙәктә даими нигеҙҙә байрамдар, балалар һәм өлкәндәр өсөн ижади дәрестәр, оҫталыҡ дәрестәре, сабыйҙар өсөн спектаклдәр, фотосессиялар һәм профилле белгестәр менән осрашыуҙар үткәреү планлаштырыла.

– Ошондай киңлектәр булдырып, беҙ бәләкәй биләмәләрҙең социаль инфраструктураһын үҫтереүгә аҡса һалабыҙ. Һөҙөмтәлә республика райондары йәшәү өсөн уңайлыраҡ була бара, – тип билдәләне республиканың эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.

Күп балалы әсәй – эшҡыуар Виктория Нурғәлиева Өфөлә “Эврика” белем биреү үҙәген һәм 60-ҡа яҡын ғаилә йөрөгән шәхси балалар баҡсаһын уңышлы үҫтерә. Викторияның эшҡыуарлыҡ проекттарын тормошҡа ашырыуҙа дәүләт ярҙамы ярҙам итә. Социаль өлкә инновацияларының төбәк үҙәге булышлығында ҡатын-ҡыҙ эште үҫтереү, консультация һәм маркетинг ярҙамы, шулай уҡ төбәк киң мәғлүмәт саралары, телевидение һәм радио аша танытыу буйынса хеҙмәт өсөн грант алды.

 “Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад” милли проектының (национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”) маҡсаттары – иҡтисадты, финанс баҙарын, көнәркәшлекте үҫтереү, эшҡыуарлыҡҡа ярҙам итеү, хеҙмәт етештереүсәнлеген һәм инвестиция әүҙемлеген арттырыу, шулай уҡ тирә-яҡ мөхиткә кире йоғонтоно кәметеү.

Иҡтисадтың сәнәғәт секторҙары перспективаларына, юғары технологияларға һәм йәштәр эшҡыуарлығына айырыуса иғтибар бүленә. Яңыртылған милли проекттар РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

Фото сығанағы:"Бәйләнештә"ге "Мой бизнес" төркөмө.

Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика