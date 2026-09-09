Шишмә районында ғаилә үҙәге асылды

Шишмә районында балалы ғаиләләр өсөн “Шатлыҡ” үҙәге асылды, тип хәбәр иттеләр төбәктең Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығынан. Был киңлекте Өфөнән социаль эшҡыуар Виктория Нурғәлиева “Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад” милли проектының бурыстарына ярашлы эшләгән “Минең бизнесым” үҙәге ярҙамында булдырған.
Күп функциялы үҙәктә даими нигеҙҙә байрамдар, балалар һәм өлкәндәр өсөн ижади дәрестәр, оҫталыҡ дәрестәре, сабыйҙар өсөн спектаклдәр, фотосессиялар һәм профилле белгестәр менән осрашыуҙар үткәреү планлаштырыла.
– Ошондай киңлектәр булдырып, беҙ бәләкәй биләмәләрҙең социаль инфраструктураһын үҫтереүгә аҡса һалабыҙ. Һөҙөмтәлә республика райондары йәшәү өсөн уңайлыраҡ була бара, – тип билдәләне республиканың эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.
Күп балалы әсәй – эшҡыуар Виктория Нурғәлиева Өфөлә “Эврика” белем биреү үҙәген һәм 60-ҡа яҡын ғаилә йөрөгән шәхси балалар баҡсаһын уңышлы үҫтерә. Викторияның эшҡыуарлыҡ проекттарын тормошҡа ашырыуҙа дәүләт ярҙамы ярҙам итә. Социаль өлкә инновацияларының төбәк үҙәге булышлығында ҡатын-ҡыҙ эште үҫтереү, консультация һәм маркетинг ярҙамы, шулай уҡ төбәк киң мәғлүмәт саралары, телевидение һәм радио аша танытыу буйынса хеҙмәт өсөн грант алды.
“Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад” милли проектының (национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”) маҡсаттары – иҡтисадты, финанс баҙарын, көнәркәшлекте үҫтереү, эшҡыуарлыҡҡа ярҙам итеү, хеҙмәт етештереүсәнлеген һәм инвестиция әүҙемлеген арттырыу, шулай уҡ тирә-яҡ мөхиткә кире йоғонтоно кәметеү.
Иҡтисадтың сәнәғәт секторҙары перспективаларына, юғары технологияларға һәм йәштәр эшҡыуарлығына айырыуса иғтибар бүленә. Яңыртылған милли проекттар РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото сығанағы:"Бәйләнештә"ге "Мой бизнес" төркөмө.