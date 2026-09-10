Башҡортостан
+10 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
10 Сентября , 02:00

Мәсетле районында яңы һыу алыу ҡоролмаһы төҙөлә

Төҙөлөштө тамамлау ауыл халҡына үҙен сифатлы һәм өҙлөкһөҙ һыу менән тәьмин итергә мөмкинлек бирәсәк.

Мәсетле районында яңы һыу алыу ҡоролмаһы төҙөләМәсетле районында яңы һыу алыу ҡоролмаһы төҙөлә
Мәсетле районында яңы һыу алыу ҡоролмаһы төҙөлә

Мәсетле районының Оло Ыҡтамаҡ ауылында яңы һыу алыу ҡоролмаһы әүҙем төҙөлә. Был проект “Тормош өсөн инфраструктура” милли проектының (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) “Коммуналь инфраструктураны яңыртыу” федераль программаһы сиктәрендә тормошҡа ашырыла, тип хәбәр иттеләр республиканың Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығынан.

Ведомство вәкилдәре даими рәүештә төҙөлөш эштәрен ҡарай һәм ресурстың сифатын раҫлау өсөн ғәмәлдәге скважиналарҙан эсәр һыу өлгөләрен ала. Ағымдағы күрһәткестәр буйынса планлаштырылған эштәрҙең 70 проценттан ашыуы башҡарылған: 17 километрҙың 12 километрҙан ашыуында торба һалынған һәм биш скважина бырауланған.

Төҙөлөштө тамамлау ауыл халҡына үҙен сифатлы һәм өҙлөкһөҙ һыу менән тәьмин итергә мөмкинлек бирәсәк. Был ҡарар айырыуса йәйге осорҙа көнүҙәк, сөнки иҫке коммуникацияларға йөкләмә арта, ә таҙа һыу менән тәьмин итеүгә ихтыяж максималь була.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.

Фото: Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығы.

 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика