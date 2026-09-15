Халыҡ үҙе һораған

Ҡырмыҫҡалы — Атйетәр — Дәүләкән автомобиль юлы — Талбазы трассаһы участкаһы “Тормош өсөн инфраструктура” (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) милли проекты ярҙамында норматив хәлгә килтерелде, тип хәбәр иттеләр төбәктең Транспорт һәм юл хужалығы министрлығынан.
Был участка Таңсәйет һәм Никитин ауылдары янында урынлашҡан. Уның оҙонлоғо ете километр тәшкил итә.
"Был юл участкаһын тәртипкә килтереүҙе халыҡ һораны. Айырыуса яҙғы хәл ҡатмарлы була, сөнки ҡар иреүе һәм яуым-төшөм арҡаһында уның аша үтеү ауырлаша. Юл Ҡырмыҫҡалы һәм Дәүләкән райондарын тоташтыра һәм федераль трассаға сығыуҙы тәьмин итә. Хәҙер бында хәрәкәт өсөн хәүефһеҙерәк һәм уңайлыраҡ шарттар булдырылған", – тине Башҡортостан Республикаһының транспорт һәм юл хужалығы министры Любовь Минакова.
“Тормош өсөн инфраструктура” милли проектының маҡсаты — ауыл һәм ҡалаларҙы комплекслы үҫтереү. Был торлаҡ һәм юлдар төҙөү һәм ремонтлау, йәмәғәт һәм ихата киңлектәрен төҙөкләндереү, бөтә социаль һәм коммуналь инфраструктураны булдырыу һәм яңыртыу, хәрәкәт итеүсе составты яңыртыу иҫәбенә йәмәғәт транспортының уңайлы маршруттары һанының артыуы. Яңыртылған милли проекттар РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: Башҡортостан ДТРК-һы.