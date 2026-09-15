Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
15 Сентября , 06:30

“Урман” оператив-иҫкәртеү операцияһы башланды

Мобиль төркөмдәр ағас әҙерләүҙең һәм ташыуҙың законлылығын, шулай уҡ урман ҡулланыусыларҙың тейешле рөхсәт документтары булыуын тикшерә

“Урман” оператив-иҫкәртеү операцияһы башланды“Урман” оператив-иҫкәртеү операцияһы башланды
“Урман” оператив-иҫкәртеү операцияһы башланды

14 сентябрҙән 12 октябргә тиклем Башҡортостандың урман фонды биләмәһендә “Урман” традицион ведомство-ара оператив-иҫкәртеү операцияһы үтә. Сара “Экологик именлек” милли проектына (национальный проект “Экологическое благополучие”) ярҙам итеү маҡсатында ойошторолған, тип хәбәр иттеләр республиканың Урман хужалығы министрлығынан.

Операция дәүләт урман инспекторҙары, хоҡуҡ һаҡлау органдары, башҡарма ведомстволар һәм йәмәғәт урман инспекторҙары менән тығыҙ бәйләнештә үтә.

Акцияны уҙғарыу осоронда дөйөм ҡулланылыштағы юлдарҙа, урман массивтарынан сығыу урындарында һәм хәүефле урман участкаларында тәүлек әйләнәһенә патруллек итеү ойошторола.

Мобиль төркөмдәр ағас әҙерләүҙең һәм ташыуҙың законлылығын, шулай уҡ урман ҡулланыусыларҙың тейешле рөхсәт документтары булыуын тикшерә.

Урман үҫентеләрен законһыҙ ҡырҡҡан өсөн административ (РФ Административ хоҡуҡ боҙоуҙар кодексының 8.28-се статьяһы), шулай уҡ енәйәт яуаплылығы ҡаралған (РФ Енәйәт кодексының 260-сы статьяһы). Ҡағиҙә боҙоусылар шулай уҡ урман фондына килтерелгән зыянды тулыһынса ҡапларға бурыслы.

Фото: БР Урман хужалығы министрлығынан.

 

Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика