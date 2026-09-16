Һаулыҡтарын тикшерттеләр

“Оҙайлы һәм әүҙем тормош” милли проектына ярашлы (национальный проект “Продолжительная и активная жизнь”) ойошторолған “Сәләмәтлек поезы” күләмле акцияһының һөҙөмтәләре Дәүләкән үҙәк район дауаханаһында барланды. Һигеҙ көн эшләү осоронда 400-ҙән ашыу кеше ҡабул ителде, тип хәбәр итә төбәктең Һаулыҡ һаҡлау министрлығы.
Мобиль диагностика комплексының эшләүе муниципалитеттың биш төпкөлдәге ауыл халҡына квалификациялы медицина ярҙамын күрһәтергә булышлыҡ итә. “Сәләмәтлек поезы” белгестәре үпкә сирҙәрен тәүге осорҙа асыҡлау өсөн 366 флюорография уҙғарған. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың һаулығын тикшереү маҡсатында 130 маммография, төрлө органдарға 393 УЗИ тикшереүҙәре үткәргән.
- Тикшереү барышында 23 кешелә ҡан әйләнеше системаһы ауырыуҙары, өс кешелә шәкәр диабеты асыҡланды. Улар тәрәнерәк тикшерелеү өсөн махсус үҙәктәргә йүнәлтелде. Ваҡытында күрелгән диагностика кешенең яҙмышын үҙгәртеүе ихтимал. Иртә стадияла асыҡланған ауырыуҙар тулыһынса дауаланыуға ҙур мөмкинлек. Тикшерелгән һәр кемгә тейешле дауаланыу һәм профилактика саралары билдәләнде, - тине дауахананың баш табибы Айҙар Салауатов.
Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.
Автор фотоһы.