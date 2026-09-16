Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
16 Сентября , 05:30

Яңы технологиялар булдырыла

Фән һәм сәнәғәт араһында бәйләнеш нығый  

Яңы технологиялар булдырылаЯңы технологиялар булдырыла
Яңы технологиялар булдырыла

Евразия ғилми белем биреү үҙәгенең резиденты – Өфө дәүләт нефть техник университеты һәм “Газпромнефть” 2030 йылға тиклем хеҙмәттәшлек стратегияһын раҫланылар.

Кооперация “Фән һәм технологиялар ун йыллығы” ҡуйған бурыстарға яуап бирә.

Партнерҙар ятҡылыҡтар менән автономлы идара итеү өсөн һанлы һәм инженер ҡарарҙар әҙерләүгә маҡсатланған. Оҙайлы ваҡытҡа ҡуйылған бурыс – Рәсәйҙең яғыулыҡ-энергетика комплексына ярҙам итеү.

– 2030 йылға тиклем партнерлыҡ стратегияһын тормошҡа ашырыу нефть тармағында һанлы технологиялар үҫтереүгә, производство процестары һөҙөмтәһен күтәреүгә, төбәктең технология потенциалын нығытыуға  булышлыҡ итәсәк. Вуз-ара кампустың роле, белгестәр әҙерләү, студенттарҙың һәм йәш тикшеренеүселәрҙең прикладлы проекттарҙа ҡатнашыуы фән һәм сәнәғәт араһында тура бәйләнеш булдырырға булышлыҡ итәсәк, - тине төбәктең сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры Александр Шельдяев.

Был саралар “Йәштәр һәм балалар” милли проектына ярашлы башҡарыла (национальный проект “Молодежь и дети”). Милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.

Автор фотоһы.

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика