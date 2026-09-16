Яңы технологиялар булдырыла

Евразия ғилми белем биреү үҙәгенең резиденты – Өфө дәүләт нефть техник университеты һәм “Газпромнефть” 2030 йылға тиклем хеҙмәттәшлек стратегияһын раҫланылар.
Кооперация “Фән һәм технологиялар ун йыллығы” ҡуйған бурыстарға яуап бирә.
Партнерҙар ятҡылыҡтар менән автономлы идара итеү өсөн һанлы һәм инженер ҡарарҙар әҙерләүгә маҡсатланған. Оҙайлы ваҡытҡа ҡуйылған бурыс – Рәсәйҙең яғыулыҡ-энергетика комплексына ярҙам итеү.
– 2030 йылға тиклем партнерлыҡ стратегияһын тормошҡа ашырыу нефть тармағында һанлы технологиялар үҫтереүгә, производство процестары һөҙөмтәһен күтәреүгә, төбәктең технология потенциалын нығытыуға булышлыҡ итәсәк. Вуз-ара кампустың роле, белгестәр әҙерләү, студенттарҙың һәм йәш тикшеренеүселәрҙең прикладлы проекттарҙа ҡатнашыуы фән һәм сәнәғәт араһында тура бәйләнеш булдырырға булышлыҡ итәсәк, - тине төбәктең сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры Александр Шельдяев.
Был саралар “Йәштәр һәм балалар” милли проектына ярашлы башҡарыла (национальный проект “Молодежь и дети”). Милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.
Автор фотоһы.