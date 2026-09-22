Мәләүездә йәйәүлеләр зонаһы төҙөкләндерелде

Мәләүездә Ленин урамында йәйәүлеләр зонаһы төҙөкләндерелде, тип хәбәр иттеләр Башҡортостан Республикаһының Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығынан. Эштәр “Тормош өсөн инфраструктура” милли проекты (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) буйынса алып барыла.
Аллеяны Мәктәп урамынан Док урамына тиклемге участкала төҙөкләндерәләр. Төҙөүселәр йәйәүлеләр өсөн юлдар һәм яҡтыртыу эшләгән, бәләкәй архитектура формаларын ҡуйған, шулай уҡ биләмәне йәшелләндергән.
Хәҙер ҡалала ял итеү өсөн тағы ла бер заманса йәмәғәт майҙаны барлыҡҡа килгән. Биләмәне халыҡтың башланғысы буйынса төҙөйҙәр. Был реконструкция объекты 2025 йылда тауыш биреү йомғаҡтары буйынса һайлана.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, ағымдағы йылда төбәктә бөтәһе 152 биләмә төҙөкләндерелә. Яңы тартылыу нөктәләрен яңыртыу һәм төҙөү ҡалаларҙа ла, ауылдарҙа ла алып барыла.
“Тормош өсөн инфраструктура” милли проектының маҡсаты — тораҡ пункттарҙы комплекслы үҫтереү. Был торлаҡ, юлдар төҙөү һәм ремонтлау, йәмәғәт һәм ихата киңлектәрен төҙөкләндереү, бөтә социаль һәм коммуналь инфраструктураны булдырыу һәм яңыртыу, хәрәкәт итеүсе составты яңыртыу иҫәбенә йәмәғәт транспортының уңайлы маршруттары һанының артыуы. Яңыртылған милли проекттар РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: "Башҡортостан" ДТРК-һы.