Яңы медицина үҙәге асылды

Өфө ҡалаһының 13-сө ҡала клиник дауаханаһында, “Оҙайлы һәм әүҙем тормош” милли проектына ярашлы, Оҙон ғүмерлелек медицина үҙәге асылды.
Яңы подразделение әле эшләп килгән Сәләмәтлек үҙәге составына инде. Хәҙер профилактика мөмкинлектәре киңәйә төшәсәк. Пациенттарҙың биологик йәше тәрәнерәк баһаланасаҡ, сирҙәргә килтереүсе үҙгәрештәр асыҡланасаҡ, әүҙем ғүмерҙе һаҡлау өсөн шәхси программалар төҙөләсәк.
“Беҙ һәр ваҡыт профилактика менән шөғөлләнәбеҙ, ә Үҙәк асылыу менән яңы кимәлгә сығасаҡбыҙ. Төп ҡорал – киңәйтелгән анкета тултырыу. Һәр анкета кешенең ысынбарлыҡтағы ихтыяжын күрһәтә, хәүефтәрҙе иртәрәк күрергә мөмкинлек бирә”, – ти Сәләмәтлек үҙәге мөдире Әлфиә Ишбулатова.
“Оҙайлы һәм әүҙем тормош” милли проекты (нацпроект “Продолжительная и активная жизнь”) “Һаулыҡ һаҡлау” милли проектын һәм элекке ҙур ҡоласлы “Демография” проектының ҡайһы бер йүнәлештәрен артабан үҫтерәсәк. Тәү сиратта ярҙам сараларын ғүмер оҙайлығы илдәге уртаса күрһәткестән артта ҡалған төбәктәр һәм ауылдар аласаҡ. Милли проект һаулыҡ һаҡлауҙың тәүге звеноһын артабан яңыртыуға йүнәлтелгән, йөрәк-ҡан тамырҙары, онкология һәм диабет сирҙәре менән көрәш буйынса федераль программалар ҙа дауам итәсәк.
Тап ошо мөһим милли проект 2030 йылға көтөлгән ғүмер оҙайлығын 78 йәшкә (артабан 80 йәшкә) тиклем еткереүҙе күҙ уңында тота. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.
Фото: “Башҡортостан” дәүләт телерадиокомпанияһы сайтынан.