Сибайҙарҙың ҡыуанысы ҙур

Сибайҙа заманса спорт майҙансығын астылар. Был “Рәсәй спорты” дәүләт программаһы (государственная программа “Спорт России”) бурыстарын тормошҡа ашырыу ярҙамында мөмкин булды. Ошо хаҡта ҡала хакимиәтенән хәбәр иттеләр.
Яңы киңлек Төньяҡ биҫтәһендә урынлашҡан. Ул спорттың төрлө төрҙәре менән шөғөлләнеү һәм әүҙем ял итеү өсөн тәғәйенләнгән. Майҙансыҡта турниктар ҡуйылған, шулай уҡ футбол, хоккей, баскетбол өсөн майҙансыҡ һәм башҡалар барлыҡҡа килде.
- Хәҙер Төньяҡта йәшәүселәргә күнекмәләр өсөн шәп урын бар. Тиҙҙән бында спорт командалары барлыҡҡа килер, яңы ҡаҙаныштар булыр тип ышанам, - тине Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығы Сергей Озерцов.
“Рәсәй спорты” дәүләт программаһы (государственная программа “Спорт России”) физик әүҙемлек менән шөғөлләнеү өсөн шарттар булдырыуға һәм яҡшыртыуға, күмәк спортты популярлаштырыуға һәм Рәсәйҙәрҙең йәшәү сифатын яҡшыртыуға йүнәлтелгән.
Илдә тейешле инфраструктура киңәйә, күмәк саралар үткәрелә, “Хеҙмәткә һәм оборонаға әҙер” Бөтә Рәсәй физкультура-спорт комплексы тормошҡа ашырыла, шулай уҡ балалар араһында күнекмәләр өсөн яңы мөмкинлектәр барлыҡҡа килә. Программа РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Сығанаҡ: Сибай ҡала хакимиәте, фото: “Башҡортостан” ДТРК-һы.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ