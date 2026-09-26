Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
26 Сентября , 05:05

“Йәшел Башҡортостан” акцияһы үтә

Сквер, аллеялар йәшел үҫентеләр менән тулылана.

“Йәшел Башҡортостан” акцияһы үтә“Йәшел Башҡортостан” акцияһы үтә
“Йәшел Башҡортостан” акцияһы үтә

Республикабыҙҙа “Йәшел Башҡортостан” акцияһының берҙәм көнө 26 сентябрҙә үтәсәк, тип хәбәр итә төбәктең Торлаҡ-коммуналь хужалығы министрлығы. Йәшелләндереү саралары “Йәшәү өсөн инфраструктура” милли проектына ярашлы (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) йәмәғәт биләмәләрендә башҡарыла.

Башҡортостандың район һәм ҡалаларында коммуналь хеҙмәттәр яңы ағастар һәм ҡыуаҡтар ултыртасаҡ. Аллеялар, скверҙар һәм башҡа биләмәләрҙе йәшелләндереү дауам итәсәк. Мәҫәлән, Өфөлә 1,2 мең ағас һәм 3,4 мең төп ҡыуаҡ ултыртыу планлаштырыла. Бындай эштәр шулай уҡ Октябрьский, Нефтекама ҡалаһында, Мәләүез, Ейәнсура, Стәрлетамаҡ һәм Көйөргәҙе райондарында башҡарыласаҡ.

Мәҫәлән, Мәләүездә быйыл милли проект буйынса төҙөкләндерелгән Ленин урамындағы яңы йәйәүлеләр аллеяһында яңы үҫентеләр барлыҡҡа киләсәк. Нефтекамала Хеҙмәт даны аллеяһы йәшеллендерәләсәк.

“Йәшәү өсөн инфраструктура” милли проектының маҡсаты – ҡала һәм ауылдарҙы комплекслы үҫтереү. Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.

 

Автор фотоһы. 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика