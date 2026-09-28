Башҡортостан
+9 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
28 Сентября , 04:30

Бәләбәйҙә 15-се мәктәптең беренсе корпусы ремонтлана

Эштәр "Йәштәр һәм балалар" милли проекты ярҙамында башҡарыла.

Бәләбәйҙә 15-се мәктәптең беренсе корпусы ремонтланаБәләбәйҙә 15-се мәктәптең беренсе корпусы ремонтлана
Бәләбәйҙә 15-се мәктәптең беренсе корпусы ремонтлана

Бәләбәй ҡалаһындағы 15-се мәктәптең беренсе корпусы ремонтлана тип хәбәр итте Бәләбәй районы хакимиәте. Эштәр "Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект “Молодёжь и дети”) ярҙамында башҡарыла.

Белгестәр ҡыйыҡты төҙөкләндерҙе, канализация системаһын алмаштырҙы. Шулай уҡ улар коридорҙарҙа яңы өрлөктәр ҡуйҙы, был кәрәкле уҡыу киңлектәрен булдырырға мөмкинлек бирә.

Хәҙер бинала электр тәьмин итеүҙе һәм йылытыуҙы яңырталар, стеналарҙы штукатуркалайҙар, шулай уҡ инеү урындарын яңырталар. Капиталь ремонтты тамамлау 2027 йылдың 30 июненә планлаштырылған.

"Йәштәр һәм балалар" милли проекты йәш кешеләрҙең таланттарын үҫтереү һәм үҙ-үҙен тормошҡа ашырыу өсөн мөмкинлектәр булдырыуға йүнәлтелгән. Милли проекттың үҙәгендә — мәктәптәрҙе төҙөү һәм ремонтлау, уҡытыусыларҙың квалификацияһын камиллаштырыу, уҡытыуҙың яңы методикаларын булдырыу һәм уҡыу өсөн уңайлы шарттар тыуҙырыу.

Милли проект шулай уҡ донъя кимәлендәге кампустар селтәрен үҫтереүҙе һәм "Өҫтөнлөк 2030" программаһы буйынса юғары уҡыу йорттарына ярҙамды күҙҙә тота. Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

 

Фото: Башҡортостан Республикаһы Бәләбәй районы хакимиәте.

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика