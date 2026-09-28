Бәләбәйҙә 15-се мәктәптең беренсе корпусы ремонтлана

Бәләбәй ҡалаһындағы 15-се мәктәптең беренсе корпусы ремонтлана тип хәбәр итте Бәләбәй районы хакимиәте. Эштәр "Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект “Молодёжь и дети”) ярҙамында башҡарыла.
Белгестәр ҡыйыҡты төҙөкләндерҙе, канализация системаһын алмаштырҙы. Шулай уҡ улар коридорҙарҙа яңы өрлөктәр ҡуйҙы, был кәрәкле уҡыу киңлектәрен булдырырға мөмкинлек бирә.
Хәҙер бинала электр тәьмин итеүҙе һәм йылытыуҙы яңырталар, стеналарҙы штукатуркалайҙар, шулай уҡ инеү урындарын яңырталар. Капиталь ремонтты тамамлау 2027 йылдың 30 июненә планлаштырылған.
"Йәштәр һәм балалар" милли проекты йәш кешеләрҙең таланттарын үҫтереү һәм үҙ-үҙен тормошҡа ашырыу өсөн мөмкинлектәр булдырыуға йүнәлтелгән. Милли проекттың үҙәгендә — мәктәптәрҙе төҙөү һәм ремонтлау, уҡытыусыларҙың квалификацияһын камиллаштырыу, уҡытыуҙың яңы методикаларын булдырыу һәм уҡыу өсөн уңайлы шарттар тыуҙырыу.
Милли проект шулай уҡ донъя кимәлендәге кампустар селтәрен үҫтереүҙе һәм "Өҫтөнлөк 2030" программаһы буйынса юғары уҡыу йорттарына ярҙамды күҙҙә тота. Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: Башҡортостан Республикаһы Бәләбәй районы хакимиәте.