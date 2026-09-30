Башҡортостан
+13 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
30 Сентября , 03:30

Һандуғас – Рабаҡ юлы ремонтланған

Был юл күрше өлкә менән тоташтыра

Добавить в предпочтительные источники Google
Һандуғас – Рабаҡ юлы ремонтланғанҺандуғас – Рабаҡ юлы ремонтланған
Һандуғас – Рабаҡ юлы ремонтланған

Яңауыл районында Һандуғас – Рабаҡ трассаһының дөйөм оҙонлоғо 8,3 километрға тиң участкаһы ремонтланған. Был эштәр “Йәшәү өсөн инфраструктура” милли проекты (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) буйынса башҡарылған.Был турала муниципалитет хакимиәте хәбәр итә.

Белгестәр тулыһынса юлдың нигеҙен яңыртҡан. Шуныһы мөһим , был юл Башҡортостанды Пермь крайы менән тоташтыра. Ул тәүлегенә 2 мең автомобилде үткәреүгә иҫәпләнгән.

Барлығы 2026 йылда республикала 600 километрҙан ашыу төбәк һәм муниципаль-ара тәғәйенләнешендәге юлдарҙы тәртипкә килтереү планлаштырыла. Уның 200 километрын милли проект буйынса эшләү ниәтләнә. Бынан тыш 1,8 мең метр оҙонлоғонда күперҙәрҙе ремонтлау маҡсаты бар.

“Йәшәү өсөн инфраструктура”  милли проектының бурысы – торлаҡ пункттарҙы комплекслы үҫтереү. Был – торлаҡ һәм юлдар төҙөү,  ремонтлау, йәмәғәт һәм ихата биләмәләрен төҙөкләндереү һәм башҡа эштәр башҡарыуҙы күҙ уңында тота. Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.

Автор фотоһы.

 

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика