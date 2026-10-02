Башҡортостан
+3 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
2 Октября , 07:30

Шөңгәккүл ауылы мәктәбендә агротехкласс асылды

Балалар “Биотехнология һәм аҙыҡ-түлек етештереү” йүнәлеше буйынса уҡытыласаҡ. Уҡыу процесын ойоштороу өсөн класты яңыртып йыһазландыралар һәм практик дәрестәр өсөн лаборатория эшләйәсәктәр.

Добавить в предпочтительные источники Google
Шөңгәккүл ауылы мәктәбендә агротехкласс асылдыШөңгәккүл ауылы мәктәбендә агротехкласс асылды
Шөңгәккүл ауылы мәктәбендә агротехкласс асылды

Шишмә районының Шөңгәккүл ауылы мәктәбендә Агротехнология класы асылды, тип хәбәр иттеләр республиканың Ауыл хужалығы министрлығынан. Проект “Аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген технологик тәьмин итеү” милли проектының (национальный проект “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”) маҡсаттарына һәм бурыстарына ярашлы тормошҡа ашырылған.

Балалар “Биотехнология һәм аҙыҡ-түлек етештереү” йүнәлеше буйынса уҡытыласаҡ. Уҡыу процесын ойоштороу өсөн класты яңыртып йыһазландыралар һәм практик дәрестәр өсөн лаборатория эшләйәсәктәр.

– Шөңгәккүл мәктәбендә бындай проектты тормошҡа ашырыу осраҡлы түгел, йыл һайын уны тамамлаусыларҙың бер өлөшө аграр урта уҡыу йорттарына, Башҡорт дәүләт аграр университетына уҡырға инәсәк, – тине Башҡортостан ауыл хужалығы министрының беренсе урынбаҫары Рәмил Нуриәхмәтов.

Быйыл Борай районындағы Борай ауылының 3-сө урта мәктәбендә һәм Мәләүез районының Воскресенск ауылында Советтар Союзы Геройы А.М. Немчинов исемендәге мәктәп базаһында агротехнология кластары асылды.

Милли проекттың төп маҡсаты – аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген технологик яҡтан тәьмин итеү, Рәсәйҙең агросәнәғәт комплексын һәм уның технологик бойондороҡһоҙлоғон үҫтереү. Был юҫыҡта ил бөтә кәрәкле аҙыҡ-түлек менән тәьмин ителәсәк, шулай уҡ донъя баҙарында позицияларҙы нығытыу өсөн күберәк мөмкинлектәр барлыҡҡа киләсәк.

Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

 

Фото: Ауыл хужалығы министрлығының матбуғат хеҙмәтенән.

Беҙҙең МАХ каналына ҡушылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Таңсулпан Байтимерова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика