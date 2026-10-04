Өфөлә газ химияһы комплексы концепцияһы әҙерләнде

Өфөләге «Пегаз» ғилми-тикшеренеү һәм проект институты, ватан технологияһын ҡулланып, этанлы тәбиғи газды тәрән эшкәртеүсе газ химияһы комплексы концепцияһын әҙерләне. Ул «Яңы материалдар һәм химия» милли проектының (нацпроект «Новые материалы и химия») бурыстарына ярашлы булдырылған, тип хәбәр иттеләр институттың матбуғат хеҙмәтенән.
"Концепция заманса полимерҙар һәм конструкция материалдары етештереүҙе булдырыуға, ватан технологияларын үҫтереүгә һәм илдең сеймал потенциалын һөҙөмтәлерәк файҙаланыуға йүнәлтелгән. Газ эшкәртеү һәм газ химияһын берҙәм комплексҡа берләштереү һығылмалы аҙыҡ-түлек линейкаһын булдырырға һәм уны баҙар ихтыяждарына яраҡлаштырырға мөмкинлек бирә», – тип һөйләне «Пегаз» ғилми-тикшеренеү институтының директорҙар советы вәкиле, техник фәндәр кандидаты Искәндәр Сөнғәтуллин.
Газ эшкәртеү заводының проект ҡеүәте йылына 28 млрд куб.м газ тәшкил итә ала, газ-химия производствоһы йыл һайын 3,5 млн тоннанан ашыу тауар продукцияһы етештерә. Сеймал сифатында Уренгой – Помары – Ужгород магистраль газ үткәргесенең этанлы газын ҡулланыу планлаштырыла.
Проект юғары һәм түбән тығыҙлыҡтағы полиэтилен, полипропилен, суперабсорбциялы полимерҙар, конструкция пластиктары, эластомерҙар һәм азотлы берләшмәләр етештереүгә йүнәлтелгән. Был продукция төҙөлөштә, машиналар эшләүҙә, агросәнәғәт комплексында, медицинала һәм иҡтисадтың башҡа секторҙарында талап ителә. Продукцияның бер өлөшө Рәсәй баҙарына, шул иҫәптән Татарстандың нефть-газ химияһы комплексы предприятиеларын тәьмин итеүгё йүнәлтелергә мөмкин. Экспорт йүнәлештәре булып БДБ илдәре, Ҡытай, Көньяҡ-Көнсығыш Азия һәм Латин Америкаһы дәүләттәре тора ала.
«Яңы материалдар һәм химия» милли проекты химик һәм бик мөһим биотехнологик продукция, шулай уҡ һирәк металдар импорты өлөшөн кәметеүгә йүнәлтелгән. Бөтә ил буйынса был өлкәлә производстволар һәм компетенциялар үҙәктәре булдырыу, дефицитлы сеймал сығарыуҙы арттырыу, перспективалы продукттар индереү һәм тармаҡ предприятиеларына ярҙам итеү планлаштырыла.
Яңыртылған милли проекттар РФ Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: neuro-chem.ru