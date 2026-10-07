Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
7 Октября , 03:30

Раевкала бейеү залы яңыртылған

Залда көҙгөләр, яңы хореография станоктары ҡуйылған, шулай уҡ яҡтылыҡ һәм тауыш ҡорамалдары алмаштырылған

Добавить в предпочтительные источники Google
Раевкала бейеү залы яңыртылғанРаевкала бейеү залы яңыртылған
Раевкала бейеү залы яңыртылған

Әлшәй район мәҙәниәт һарайында яңыртылған бейеү залы асылған. Ремонт “Ғаилә” милли проекты (национальный проект “Семья”) ярҙамында башҡарылды, тип хәбәр итә район хакимиәте.

Залда көҙгөләр, яңы хореография станоктары ҡуйылған, шулай уҡ яҡтылыҡ һәм тауыш ҡорамалдары алмаштырылған. Раевкала алты йәштән 50 йәшкә тиклем 100-ҙән ашыу кеше бейеү менән шөғөлләнә, унда ике ансамбль эшләй.

– Беҙҙең өсөн был ремонт – стеналарҙы яңыртыу ғына түгел, ә ижади коллективтарыбыҙ тормошонда яңырыу осоро. Беҙ бейеү залы асылыуҙы балаларҙың ниндәй түҙемһеҙлек менән көткәнен күрҙек. Хәҙер, яҡты, яҡшы итеп йыһазландырылған залда шөғөлләнгәндә уларҙың күҙҙәре нисек янғанын күреп, бушҡа тырышмағаныбыҙҙы аңлайбыҙ, – ти район мәҙәниәт һарайы директоры Рәфис Шәрәфетдинов.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.

Фото: vk.ru/alshvesti

Беҙҙең гәзиттең МАХ-тағы каналына ҡушылығыҙ, дуҫтар: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика