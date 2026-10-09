Башҡортостан
+4 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
9 Октября , 08:30

Был ҡорамал хәҙер ике урамдағы корпустарҙа ла бар

Башҡортостандың Һаулыҡ һаҡлау министрлығы хәбәр итеүенсә, Республика перинаталь үҙәге яңы ҡорамалдар менән йыһазландырылыуын дауам итә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Был ҡорамал хәҙер ике урамдағы корпустарҙа ла барБыл ҡорамал хәҙер ике урамдағы корпустарҙа ла бар
Был ҡорамал хәҙер ике урамдағы корпустарҙа ла бар

Республика перинаталь үҙәге яңы ҡорамалдар менән йыһазландырылыуын дауам итә. Күптән түгел мембрана плазмафарезы өсөн заманса ҡорамал алдылар. Был “Ғаилә” милли проекты (национальный проект “Семья”) бурыстарын тормошҡа ашырыу һөҙөмтәһендә мөмкин булды.

Мембрана плазмафарезы – төрлө патологияларҙа һөҙөмтәле файҙаланылған ҡанды таҙартыуҙың инновациялы алымы ул. Ул, ҡандың мөһим компоненттарын һаҡлап, зыянлы матдәләрҙе һайлап, уларҙы юҡ итә. Был процедура пациенттар өсөн күпкә уңайлыраҡ, кире эҙемтәләрҙе мөмкин тиклем аҙайта.

Үҙәктең Аврора һәм Батыр урамдарындағы ике корпусындағы анестезиология һәм реанимация бүлексәләрендә яңы ҡорамалды ҡуйыу медицина хеҙмәттәрен күрһәтеүҙе киңәйтәсәк. Заманса аппараттар ҡанды яҡшы таҙартыуҙы гарантиялай.

-Ҡанды таҙартыуға һәм терапияның махсус ысулдарына мохтаждарға һөҙөмтәле ярҙам күрһәтә алабыҙ. Перинаталь үҙәктең ике корпусында ла процедуралар үткәрәбеҙ һәм пациенттар ҙа ярҙамдан файҙаланыу мөмкинлегенә эйә, - тине 2-се анестезиология һәм реанимация бүлексәһе етәксеһе Илнур Мәсәлимов.

 

Сығанаҡ, фото: БР Һаулыҡ һаҡлау министрлығы.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ.

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика