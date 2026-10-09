Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
9 Октября , 06:00

Һыу үткәргестәр ремонтлана

Был йүнәлештә эштәр йылдам бара.

Добавить в предпочтительные источники Google
Һыу үткәргестәр ремонтланаҺыу үткәргестәр ремонтлана
Һыу үткәргестәр ремонтлана

Өфөнөң Софья Перовская урамында һыу үткәргес участкаһы “Йәшәү өсөн инфраструктура” милли проектына (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) ярашлы яңыртыла , тип хәбәр итә Башҡортостандың Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығы.

Ремонтлана торған объекттың оҙонлоғо 720 метр. Был участка биләмәһендә тығыҙ рәүештә торлаҡ йорттары, производство учреждениелары, юл инфраструктураһы, инженер коммуникациялары урынлашҡан.

Эштәр ике йылға билдәләнгән. Белгестәр 126 метр оҙонлоғонда яңы  һыу үткәргес һалған. Декабрь аҙағына тиклем тағы ла 200 метр торба һуҙыу күҙаллана.

“Йәшәү өсөн инфраструктура” милли проектының маҡсаты – торлаҡ пункттарҙы комплекслы үҫтереү. Быға торлаҡ һәм юлдар һалыу, йәмәғәт һәм ихата биләмәләрен төҙөкләндереү кеүек эштәр инә.

Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.

 

Автор фотоһы.

 

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика