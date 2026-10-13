Башҡортостандың туризм проекты – еңеүсе!

Башҡортостандың фәнни-популяр туризм проекты “Йыл маршруты” Бөтә Рәсәй конкурсының лидерҙар иҫәбенә инде һәм һайлап алыу ярымфиналында беренсе урынды яуланы.
Евразия фәнни-белем үҙәге экскурсиялары “Фәнни-популяр туризм” Фән ун йыллыҡтары һәм технологиялар” башланғысына ярашлы тормошҡа ашырылды. Быйыл ярымфиналда Рәсәйҙең 20 төбәгенән 460 заявка ҡатнашты. Жюри уларҙың эшен үҙенсәлегенә, маршруттар уңайлығына, әһәмиәтенә һәм биләмә үҫешенә индергән өлөшөнә, перспективаһына ҡарап баһаланы. Башҡортостан туғыҙ маршрут тәҡдим итте, 2026 йылда тормошҡа ашырылған ике маршрут хаҡында һөйләне.
– Фәнни-популяр туризм экскурсиялары 2024 йылдан алып тормошҡа ашырыла. Хәҙер төп туғыҙ һәм ике өҫтәмә маршруттан файҙаланырға мөмкин, быйыл 35 экскурсия үткәрелде, уларҙа мең кеше ҡатнашты. Был конкурс тағы бер тапҡыр эксперттар һәм конкурста ҡатнашыусылар араһында Башҡортостандың фән һәм туристик ҡеүәтен раҫларға һәм үҙеңде күрһәтергә мөмкинлек бирә, – тине республиканың Фәнни- белем үҙәгенең идарасы компанияһы директоры Андрей Кулаков.
“Туризм һәм ҡунаҡсыллыҡ” милли проекты (нацпроект “Туризм и гостеприимство”) иҡтисадты көсәйтеүҙә мөһим йүнәлеш буласаҡ, ҡунаҡханалар төҙөү эше йәнләндереләсәк. Яңы милли проект Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.
Фото: “Башҡортостан” дәүләт телерадиокомпанияһы сайтынан.