Башҡортостан
+9 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
13 Октября , 03:30

Башҡортостандың туризм проекты – еңеүсе!

Быйыл  Бөтә Рәсәй конкурсының ярымфиналында Рәсәйҙең 20 төбәгенән 460 заявка ҡабул ителде

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостандың туризм проекты – еңеүсе!Башҡортостандың туризм проекты – еңеүсе!
Башҡортостандың туризм проекты – еңеүсе!

Башҡортостандың фәнни-популяр туризм проекты “Йыл маршруты” Бөтә Рәсәй конкурсының лидерҙар иҫәбенә инде һәм һайлап алыу ярымфиналында беренсе урынды яуланы.

Евразия фәнни-белем үҙәге экскурсиялары “Фәнни-популяр туризм” Фән ун йыллыҡтары һәм технологиялар” башланғысына ярашлы тормошҡа ашырылды. Быйыл ярымфиналда Рәсәйҙең 20 төбәгенән 460 заявка ҡатнашты. Жюри уларҙың эшен үҙенсәлегенә, маршруттар уңайлығына, әһәмиәтенә һәм биләмә үҫешенә индергән өлөшөнә, перспективаһына ҡарап баһаланы. Башҡортостан туғыҙ маршрут тәҡдим итте, 2026 йылда тормошҡа ашырылған ике маршрут хаҡында һөйләне.

– Фәнни-популяр туризм экскурсиялары 2024 йылдан алып тормошҡа ашырыла. Хәҙер төп туғыҙ һәм ике өҫтәмә маршруттан файҙаланырға мөмкин, быйыл 35 экскурсия үткәрелде, уларҙа мең кеше ҡатнашты.  Был конкурс тағы бер тапҡыр  эксперттар һәм конкурста ҡатнашыусылар араһында Башҡортостандың фән һәм туристик ҡеүәтен  раҫларға һәм үҙеңде күрһәтергә мөмкинлек бирә, – тине республиканың Фәнни- белем үҙәгенең идарасы компанияһы директоры  Андрей Кулаков.

“Туризм һәм ҡунаҡсыллыҡ милли проекты (нацпроект “Туризм и гостеприимство”) иҡтисадты көсәйтеүҙә мөһим йүнәлеш буласаҡ, ҡунаҡханалар төҙөү эше йәнләндереләсәк. Яңы милли проект Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.

Фото: “Башҡортостан” дәүләт телерадиокомпанияһы сайтынан.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика