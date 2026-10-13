Башҡортостан
+21 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
13 Октября , 12:30

Приют ҡасабаһында сквер яңыртылды

Бында хәҙер футбол, волейбол, баскетбол, өҫтәл теннисы уйнарға була.

Добавить в предпочтительные источники Google
Приют ҡасабаһында сквер яңыртылдыПриют ҡасабаһында сквер яңыртылды
Приют ҡасабаһында сквер яңыртылды

Бәләбәй районының Приют ҡасабаһында йәштәр һәм балалар өсөн яңы майҙансыҡ төҙөлгән. Бында “Йәштәр скверы”н төҙөкләндереү эштәренең икенсе өлөшө уңышлы атҡарылған. Үҙгәртеү “Тормош өсөн инфраструктура” милли проектының (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) “Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу” федераль программаһы ярҙамында алып барылды, тип хәбәр итә республиканың Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығы матбуғат хеҙмәте.

Икенсе этапта майҙансыҡтарҙы асфальтлау, тротуар һәм юл бордюрҙарын ҡуйыу, резина япма һалыу, видеокүҙәтеү камералары ҡуйыу кеүек эштәр башҡарылған. Яңыртылған биләмәлә хәҙер заманса ҡоролмалар бар: памп-трек, мини-рампа һәм өҫтәл теннисы уйнау өсөн өҫтәлдәр.

Сквер әүҙем ял итеүгә яраҡлы күп функциялы майҙанға әйләнгән. Унда футбол, волейбол, баскетбол, өҫтәл теннисы уйнарға була. Бындай майҙансыҡ балаларҙы физик тәрбиәләү программаһын төрләндерергә мөмкинлек бирә. Киләсәктә скверҙа спорт саралары, шул иҫәптән турнирҙар һәм дуҫтарса матчтарҙы даими үткәрергә була.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.

Мәғлүмәт, фото: house.bashkortostan.ru/presscenter/news/855663/

Беҙҙең гәзиттең МАХ-тағы каналына ҡушылығыҙ, дуҫтар: https://max.ru/gazetabashkortostan

 

 

 

Приют ҡасабаһында сквер яңыртылды
Приют ҡасабаһында сквер яңыртылды
Приют ҡасабаһында сквер яңыртылды
Приют ҡасабаһында сквер яңыртылды
Приют ҡасабаһында сквер яңыртылды
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика