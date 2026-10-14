100 ауыл интернетҡа тоташҡан

Федераль провайдер Башҡортостандан тағы ла 100 ауылды юғары тиҙлекле интернетҡа тоташтырҙы, тип хәбәр итә республиканың дәүләт идаралығының Һанлы үҫеш министрлығы. Ауылдарҙы интернет селтәре менән тәьмин итеү “Мәғлүмәттәр иҡтисады һәм дәүләттең һанлы трансформацияһы” милли проектына ярашлы (национальный проект “Экономика данных и цифровая трансформация государства”) башҡарыла.
Өс ай ваҡыт эсендә 400 километрҙан ашыу оптик кабель һалынған. Хәҙер 12 512 йортта йәшәүселәр интернет селтәрҙәренә сыға ала.
– Провайдерҙарҙың интернет селтәрен бәләкәй ауылдарҙа ла үҫтереүе ҡыуаныслы күренеш. Республикабыҙ картаһында интернет уңайлылығы булмаған урындар кәмегәндән-кәмей бара. Башҡортостанда был эшкә “Ростелеком” компанияһы ҙур өлөш индерә. Һанлы уҡытыу, һанлы һатып алыуҙар, электрон хеҙмәттәр мәлендә был мөһим, – тине дәүләт идаралығының Һанлы үҫеш министры Геннадий Разумикин.
Башҡортостанда “Ростелеком” компанияһының генераль директоры Сергей Нищев әйтеүенсә, быйыл 361 ауылда оптик кабель һалыу планлаштырыла. Был компания өсөн рекорд буласаҡ.
“Мәғлүмәттәр иҡтисады һәм дәүләттең һанлы трансформацияһы” милли проекты иҡтисад һәм социаль өлкә тармағын һанлаштырыуға маҡсатланған.
Автор фотоһы.