Башҡортостан
+21 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
14 Октября , 02:30

100 ауыл интернетҡа тоташҡан

Интернетһыҙ ауылдар кәмегәндән-кәмей

Добавить в предпочтительные источники Google
100 ауыл интернетҡа тоташҡан100 ауыл интернетҡа тоташҡан
100 ауыл интернетҡа тоташҡан

Федераль провайдер Башҡортостандан тағы ла 100 ауылды юғары тиҙлекле интернетҡа тоташтырҙы, тип хәбәр итә республиканың дәүләт идаралығының Һанлы үҫеш министрлығы. Ауылдарҙы интернет селтәре менән тәьмин итеү “Мәғлүмәттәр иҡтисады һәм дәүләттең һанлы трансформацияһы” милли проектына ярашлы (национальный проект “Экономика данных и цифровая трансформация государства”) башҡарыла.

Өс ай ваҡыт эсендә 400 километрҙан ашыу оптик кабель һалынған. Хәҙер 12 512 йортта йәшәүселәр интернет селтәрҙәренә сыға ала.

– Провайдерҙарҙың интернет селтәрен бәләкәй ауылдарҙа ла үҫтереүе ҡыуаныслы күренеш. Республикабыҙ картаһында интернет уңайлылығы булмаған урындар кәмегәндән-кәмей бара. Башҡортостанда был эшкә “Ростелеком” компанияһы ҙур өлөш индерә. Һанлы уҡытыу, һанлы  һатып алыуҙар, электрон хеҙмәттәр мәлендә  был мөһим, – тине дәүләт идаралығының Һанлы үҫеш министры Геннадий Разумикин.

Башҡортостанда “Ростелеком” компанияһының генераль директоры Сергей Нищев әйтеүенсә, быйыл 361 ауылда оптик кабель һалыу планлаштырыла. Был компания өсөн рекорд буласаҡ.

“Мәғлүмәттәр иҡтисады һәм дәүләттең һанлы трансформацияһы” милли проекты иҡтисад һәм социаль өлкә тармағын һанлаштырыуға маҡсатланған.

Автор фотоһы.

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика