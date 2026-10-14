Башҡортостан
+21 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
14 Октября , 06:30

Ҡарамалы-Ғөбәй мәктәбендә физика кабинеты яңырған

Уҡыусылар физика закондарын үҙ күҙҙәре менән күрә: кабинетҡа заманса ҡоромал килтерелгән

Добавить в предпочтительные источники Google
Ҡарамалы-Ғөбәй мәктәбендә физика кабинеты яңырғанҠарамалы-Ғөбәй мәктәбендә физика кабинеты яңырған
Ҡарамалы-Ғөбәй мәктәбендә физика кабинеты яңырған

Туймазы районындағы Ҡарамалы-Ғөбәй ауылы мәктәбендә физика кабинетын яңырттылар. Милли проект "Йәштәр һәм балалар" (национальный проект: "Молодёжь и дети") ярҙамында уҡыу йорто заманса ҡоромал алды, тип хәбәр итте Туймазы районы хакимиәте. Кабинетта механик күренештәрҙе күрһәтеү өсөн йыйынтыҡ барлыҡҡа килде. Оптоэлектрик датчиктар ваҡытты, тиҙлекте һәм тиҙләнеште шунда уҡ теркәй. Һөҙөмтәне планшет йәки компьютер экранына график итеп сығарырға була. Шулай уҡыусылар физика закондарын китаптан ғына түгел, үҙ күҙҙәре менән күрә. Элек был мәктәптең физика кабинетында иң ябай ҡорамалдар ғына булған. 

— Элек был мәктәптең физика кабинеты тик төп приборҙар менән генә йыһазландырылған ине. "Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект: "Молодёжь и дети") ярҙамында районыбыҙҙың ауыл мәктәптәрендә белем биреү мөхите заманса талаптарға тиклем күтәрелә бара. Был уҡыусыларға һанлы технологияларҙы үҙләштерергә һәм лабораторияла эшләргә мөмкинлек бирә, — ти Туймазы районы хакимиәтенең белем биреү идаралығы начальнигы Ольга Чернова.

Милли проект йәштәрҙең һәләтен асыуға һәм үҙҙәрен күрһәтә алыуына шарттар тыуҙырыуға йүнәлтелгән. Төп иғтибар мәктәптәр төҙөүгә һәм ремонтлауға, уҡытыусыларҙың һөнәри кимәлен күтәреүгә, яңы алымдарға һәм уңайлы шарттарға бирелә. Шулай уҡ донъя кимәлендәге кампустар селтәрен үҫтереү һәм "Приоритет 2030" программаһы буйынса юғары уҡыу йорттарын хуплау күҙаллана. Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

Фото: Туймазы районы хакимиәте

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика