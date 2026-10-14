Ҡарамалы-Ғөбәй мәктәбендә физика кабинеты яңырған

Туймазы районындағы Ҡарамалы-Ғөбәй ауылы мәктәбендә физика кабинетын яңырттылар. Милли проект "Йәштәр һәм балалар" (национальный проект: "Молодёжь и дети") ярҙамында уҡыу йорто заманса ҡоромал алды, тип хәбәр итте Туймазы районы хакимиәте. Кабинетта механик күренештәрҙе күрһәтеү өсөн йыйынтыҡ барлыҡҡа килде. Оптоэлектрик датчиктар ваҡытты, тиҙлекте һәм тиҙләнеште шунда уҡ теркәй. Һөҙөмтәне планшет йәки компьютер экранына график итеп сығарырға була. Шулай уҡыусылар физика закондарын китаптан ғына түгел, үҙ күҙҙәре менән күрә. Элек был мәктәптең физика кабинетында иң ябай ҡорамалдар ғына булған.
— Элек был мәктәптең физика кабинеты тик төп приборҙар менән генә йыһазландырылған ине. "Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект: "Молодёжь и дети") ярҙамында районыбыҙҙың ауыл мәктәптәрендә белем биреү мөхите заманса талаптарға тиклем күтәрелә бара. Был уҡыусыларға һанлы технологияларҙы үҙләштерергә һәм лабораторияла эшләргә мөмкинлек бирә, — ти Туймазы районы хакимиәтенең белем биреү идаралығы начальнигы Ольга Чернова.
Милли проект йәштәрҙең һәләтен асыуға һәм үҙҙәрен күрһәтә алыуына шарттар тыуҙырыуға йүнәлтелгән. Төп иғтибар мәктәптәр төҙөүгә һәм ремонтлауға, уҡытыусыларҙың һөнәри кимәлен күтәреүгә, яңы алымдарға һәм уңайлы шарттарға бирелә. Шулай уҡ донъя кимәлендәге кампустар селтәрен үҫтереү һәм "Приоритет 2030" программаһы буйынса юғары уҡыу йорттарын хуплау күҙаллана. Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: Туймазы районы хакимиәте