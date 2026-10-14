“Фәнни-популяр журналистика” буйынса бушлай онлайн-курс дүртенсе тапҡыр үткәрелә

Фән һәм технологиялар ун йыллығы сиктәрендә “Фәнни-популяр журналистика” исемле бушлай онлайн-курстың дүртенсе ағымы старт ала, тип хәбәр иттеләр республиканың Фән һәм юғары белем биреү буйынса дәүләт комитетынан. Быларҙың барыһы ла “Мәғариф” милли проектының (национальный проект “Образование”) бурыстарын тормошҡа ашырыуға булышлыҡ итә.
Ғаризалар 2026 йылдың 16 октябренә тиклем ҡабул ителәсәк. Уҡыуҙар 19 октябрҙән 28 декабргә тиклем ойошторола. Курс журналистарға, студенттарға, фәнни һәм белем биреү ойошмаларының матбуғат хеҙмәткәрҙәренә, ғалимдарға һәм фән тураһында ҡыҙыҡ һәм аңлайышлы итеп һөйләргә өйрәнергә теләүселәрҙең барыһы өсөн мөһим. Программа текст менән эшләүҙе, яңы медиа, видео төшөрөү һәм монтажлауҙы, шәхси бренд, шулай уҡ фәнни телдә аралашыу үҙенсәлектәрен үҙ эсенә алған алты тематик блоктан тора.
Башҡортостан Рәсәйҙең фәнни-технологик үҫешенең милли рейтингының тәүге 10 төйәге даими рәүештә инә. Рейтинг өс төп йүнәлеш буйынса 40 күрһәткестән тора: идара итеү сифаты, фәнде күп талап иткән бизнес өсөн шарттар һәм ғалимдарға ярҙам. Был төбәктең юғары фәнни-технологик һәм кадрҙар ҡеүәтен раҫлай.
— “Фәнни-популяр журналистика” курсы — ғалимдарыбыҙ, студенттарыбыҙ һәм матбуғат хеҙмәткәрҙәребеҙ өсөн фәнни коммуникацияның заманса ҡоралдарын үҙләштереү өсөн иҫ киткес мөмкинлек. Башҡортостан даими рәүештә фәнни-технологик үҫештең милли рейтингының тәүге унау исемлегенә инә. Тикшеренеүселәрҙебеҙ ҡаҙаныштарының халыҡ өсөн билдәле һәм аңлайышлы булыуы беҙҙең өсөн бик мөһим, — тине Башҡортостандың Фән һәм юғары белем биреү буйынса дәүләт комитеты рәйесе Светлана Мостафина.
Сығанаҡ, фото Башҡортостандың Фән һәм юғары белем биреү буйынса дәүләт комитетынан.