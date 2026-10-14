Башҡортостан
+9 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
14 Октября , 04:30

Өфө уҡыусылары яңы ҡорамалдар менән эшләйәсәк

Мәктәптәрҙең рәсем, музыка һәм физика кабинеттарына яңы ҡорамалдар  килтерелде

Добавить в предпочтительные источники Google
Өфө уҡыусылары яңы ҡорамалдар менән эшләйәсәкӨфө уҡыусылары яңы ҡорамалдар менән эшләйәсәк
Өфө уҡыусылары яңы ҡорамалдар менән эшләйәсәк

Өфөләге мәктәптәр һынлы сәнғәт, музыка һәм физика кабинеттары өсөн яңы уҡыу ҡорамалдары алды, тип хәбәр итте ҡала хакимиәте. Был "Йәштәр һәм балалар" милли проектының (национальный проект: "Молодёжь и дети") маҡсаттарына һәм бурыстарына тура килә.

Атап әйткәндә, мәктәптәргә музыка үҙәктәре һәм күсерелмәле акустик системалар, мольберттар һәм этюд ҡумталары, гипс моделдәр комплекттары һәм билдәле рәссамдарҙың портреттары алынған. Шулай уҡ мәктәптәргә яңы күрһәтмә һәм лаборатория ҡорамалы килтерелгән.

— Хәҙер балаларҙың фәнгә тәрәнерәк инеү мөмкинлеге бар: тәжрибәләр үткәреү, сифатлы материалдар менән эшләү, заманса технологиялар үҙләштереү. Уҡытыусыға ла был ҡорамалдар уҡытыу бурыстарын үтәргә һәм һәр уҡыусының мөмкинлектәрен асырға ярҙам иткән ныҡлы терәк, — тине М. Исҡужин исемендәге 136-сы Башҡорт лицейы директоры Шәмсулла Хәбибрахманов.

"Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект: "Молодёжь и дети") йәштәрҙең таланттарын үҫтереү һәм үҙ-үҙен тормошҡа ашырыу өсөн мөмкинлектәр булдырыуға йүнәлтелгән. Проекттың маҡсаты — мәктәптәр төҙөү һәм ремонтлау, уҡытыусыларҙың квалификацияһын күтәреү, уҡытыуҙың яңы алымдарын булдырыу һәм уңайлы уҡыу шарттары тыуҙырыу. Шулай уҡ донъя кимәлендәге кампустар селтәрен үҫтереү һәм "Өҫтөнлөк 2030" программаһы буйынса юғары уҡыу йорттарын хуплау күҙ уңында тотола. Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

Фото: Өфө ҡалаһы ҡала округы хакимиәте

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика