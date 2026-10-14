Мишкә ауылында яңыртылған “Йәштәр” паркы асылды

“Йәштәр” паркы Мишкә районының Мишкә ауылында “Тормош өсөн инфраструктура” милли проекты (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) ярҙамында үткәрелгән төҙөкләндереүҙән һуң асылды. Был хаҡта төбәктең Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығынан хәбәр иттеләр.
Реконструкция ике этапта үткәрелә. Паркта яңы йәйәүлеләр юлдары һалына, яҡтыртыу үткәрелә, балалар майҙансығы, футбол ҡапҡаһы һәм тренажерҙар, арҡалы урам тирбәлеүҙәре ҡуйыла, шулай уҡ бәләкәйҙәр өсөн ҡом өйөмө яңыртыла.
– Хәҙер был парк ҡына түгел, ә ысын ғаилә ялы урыны. Бында балаларға ла, ата-әсәләргә лә, өлкән быуынға ла уңайлы. Һәр кем күңеленә хуш килгән шөғөл табасаҡ, – тинеләр Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығында.
“Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу” федераль проекты буйынса Башҡортостанда һуңғы йылдарҙа йәмғеһе 1000-гә яҡын йәмәғәт биләмәһе тәртипкә килтерелгән. Ә һуңғы тауыш биреү йомғаҡтары буйынса уларға тағы 152 объект өҫтәләсәк — 2027 йылда улар төҙөкләндереләсәк.
“Тормош өсөн инфраструктура” милли проектының маҡсаты — тораҡ пункттарҙы комплекслы үҫтереү. Был торлаҡ һәм юлдар төҙөү һәм ремонтлау, йәмәғәт һәм ихата киңлектәрен төҙөкләндереү, бөтә социаль һәм коммуналь инфраструктураны булдырыу һәм яңыртыу, хәрәкәт итеүсе составты яңыртыу иҫәбенә йәмәғәт транспортының уңайлы маршруттары һанының артыуы. Яңыртылған милли проекттар РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығы.