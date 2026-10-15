Ауылдар юғары тиҙлекле интернетҡа тоташа

Дәүләт хеҙмәттәре порталында мобиль интернет һәм элемтә өсөн ҡорамалдар ҡуйыу һәм үҫтереү буйынса федераль проектҡа ярашлы тауыш йыйыу дауам итә. Республикала 3 меңдән ашыу кеше үҙ позицияһын белдергән дә инде. Ауылдарҙа йәшәүселәрҙе юғары тиҙлекле интернет менән тәьмин итеү – «Мәғлүмәттәр иҡтисады» милли проектының (национальный проект «Экономика данных») төп бурыстарының береһе, тип хәбәр иттеләр БР Дәүләт идаралығының һанлы үҫеш министрлығынан.
– Проект 2021 йылдан алып ғәмәлдә. Башҡортостан халҡы ғәҙәттәгесә тауыш биреүҙә әүҙемлек күрһәтә. «УЦН 2.0» бәләкәй ауылдар өсөн дәүләт сервистарына инеү, алыҫтан эшләү һәм уҡытыу, шулай уҡ маркетплейстарҙа онлайн һатып алыу йәһәтенән яңы мөмкинлектәр аса, – тип аңлатма бирҙе Башҡортостан дәүләт идаралығының һанлы үҫеш министры Геннадий Разумикин.
Тауыш биреүҙә төбәктә даими йәшәгән 18 йәштән өлкән һәр кем ҡатнаша ала. Проектҡа 100-ҙән алып 1000-гә тиклем кеше йәшәгән ауылдар ингән.
Тауыш биреү 2026 йылдың 8 ноябренә тиклем дауам итә. Үҙ тауышыңды ике ысул менән бирергә мөмкин:
- электрон алымда – Дәүләт хеҙмәттәре порталында;
- ҡағыҙ рәүешендә Рәсәй Һанлы министрлығына шәхси йәки коллектив хат ебәреп (123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2). 2026 йылдың 8 ноябренә тиклем килгән хаттар иҫәпкә алына.
2025 йылғы тауыш биреү йомғаҡтары буйынса ағымдағы йылда Башҡортостандың 70 ауылына юғары тиҙлекле мобиль интернет барып етәсәк.
Әлфинә Юлсурина фотоһы ("Таң" гәзите, Бөрйән районы).