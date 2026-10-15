Башҡортостан
+17 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
15 Октября , 06:00

Башҡортостан колледждарында асыҡ ишектәр көнө уҙғарыла

Уҡыусылар һәм ата-әсәләр оҫтаханаларҙы ҡарай, уҡытыусылар һәм студенттар менән таныша, шулай уҡ буласаҡ һөнәрҙәр тураһында белә ала.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостан колледждарында асыҡ ишектәр көнө уҙғарылаБашҡортостан колледждарында асыҡ ишектәр көнө уҙғарыла
Башҡортостан колледждарында асыҡ ишектәр көнө уҙғарыла

17 октябрҙә “Йәштәр һәм балалар” милли проектының (национальный проект “Молодежь и дети”) “Профессионалитет” федераль проекты сиктәрендә Башҡортостан колледждары асыҡ ишектәр көнө үткәрә, тип хәбәр иттеләр республиканың Мәғариф министрлығынан.

Уҡыусылар һәм ата-әсәләр оҫтаханаларҙы ҡарай, уҡытыусылар һәм студенттар менән таныша, шулай уҡ буласаҡ һөнәрҙәр тураһында белә ала.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, 2022 йылдан республика “Профессионалитет” федераль проектында ҡатнаша. Рәсәй Мәғариф министрлығы үткәргән конкурс һайлап алыуҙары йомғаҡтары буйынса, 2027 йылға республикала 35 урта һөнәри белем биреү кластеры булдырыласаҡ, уларҙы ойоштороуға республикаға 3,113 миллиард һум федераль средстволар йәлеп ителәсәк. Кластерҙар һаны буйынса республика Рәсәйҙә алдынғылыҡты биләй.

5 октябрҙән 17-һенә тиклем республикала һөнәри йүнәлеш биреү саралары, оҫталыҡ дәрестәре һәм һөнәри һынауҙар үтәсәк, предприятиеларға экскурсиялар планлаштырылған.

Фото: "Башинформ". 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика