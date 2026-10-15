Һөҙөмтәле лә, хәүефһеҙ ҙә

Ғ.тҠыуатов исемендәге республика клиник дауаханаһының акушерлыҡ профилендәге операция бүлексәһе, “Ғаилә” милли проектына ярашлы, яңы юғары технологиялы ҡорамал алды.
Медицина учреждениеһында диатермик электрохирургияның эндоскопик системаһы өсөн заманса генератор урынлаштырылды. Аппарат аҙ тишемле әмәлиәттәр үткәрергә ярҙам итә, уға юғары теүәллек һәм ышаныслы коагуляция хас, тәндең йәрәхәтләнеүе лә түбән кимәлдә.
“Яңы ҡорамал акушерлыҡ бүлексәһендә әмәлиәттәрҙең хәүефһеҙлеген һәм һөҙөмтәлелеген тәьмин итә. Беҙ бик нескә манипуляцияларҙы башҡара алабыҙ, был айырыуса репродуктив функцияны һаҡлауҙа ҙур әһәмиәткә эйә”, – тине 4-се хирургия бүлексәһе мөдире вазифаһын башҡарыусы Эдуард Фәйзуллин.
Рәсәй Президенты Владимир Путин билдәләүенсә, илгә ҡағылған тәрән демографик көрсөк шарттарында ғаилә һәм тыуымды яҡлау мөһим йүнәлеш булырға тейеш. Социаль өлкәләге иң эре, киң күләмле “Ғаилә” милли проекты (нацпроект “Семья”), бала тәрбиәләгән һәм күп балалы ғаиләләргә етди иғтибарын төбәп, 2030 йылға тиклем уларҙы яҡлауға 17 триллион һум аҡса йүнәлтеүҙе күҙ уңында тота. Шулай уҡ һәр кем ҡуллана алырлыҡ, сифатлы инфраструктура булдырыу, айырыуса ауыл ерендә медицина ярҙамын яҡшыртыу, ҡатын-ҡыҙҙар консультацияларын булдырыу, балалар поликлиникаларын йыһазландырыу, балалар баҡсаларын төҙөү ҙә дауам итәсәк.
Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса яңы милли проект 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.
Фото:Һаулыҡ һаҡлау министрлығы сайтынан.