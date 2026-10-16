Башҡортостан
+9 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
16 Октября , 06:00

Иҫке Собханғолда – яңы ял зонаһы

Унда балалар ҙа, өлкәндәр ҙә ял итәсәк.

Добавить в предпочтительные источники Google
Иҫке Собханғолда – яңы ял зонаһыИҫке Собханғолда – яңы ял зонаһы
Иҫке Собханғолда – яңы ял зонаһы

Бөрйән районының Иҫке Собханғол ауылында Совет һәм Муса Гәрәев урамдары киҫелешендә йәмәғәт биләмәһе төҙөкләндерелә. Был эштәр “Йәшәү өсөн инфраструктура” милли проектына ярашлы (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) башҡарыла.Был турала төбәктең Торлаҡ–коммуналь хужалығы министрлығы хәбәр итә.

Был объектты унда йәшәүселәр 2025 йылда Бөтә Рәсәй онлайн тауыш биреү һөҙөмтәһендә һайланы. Буласаҡ ял зонаһында тротуарҙар һалынасаҡ, балалар майҙансыҡтары эшләнәсәк, уйын ҡормалдары ҡороласаҡ. Киске ваҡытта уңайлы булһын өсөн, яҡтыртыу системаһы модернизацияланасаҡ. Мәҙәни саралар уҙғарыу өсөн сәхнә урынлаштырыласаҡ. Унда байрамдар, концерттар уҙғарыу ниәтләнә.

“Йәшәү өсөн инфраструктура” милли проектының маҡсаты – ауылдарҙы комплекслы үҫтереү. Быға торлаҡ һәм юлдар төҙөү һәм ремонтлау, йәмәғәт һәм ихата киңлектәрен төҙөкләндереү һәм башҡа саралар инә.

Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.

 

Автор фотоһы.

 

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика