Нефтекамала “Китап цехы” китапханаһы яңыртылды

Нефтекама ҡалаһында “Ғаилә” милли проекты (национальный проект “Семья”) буйынса яңыртылғандан һуң “Китап цехы” китапханаһы асылды. Был хаҡта ҡала мәҙәниәт идаралығынан хәбәр иттеләр.
Учреждениеға яңы мебель һәм заманса ҡорамалдар һатып алынған. Компьютерҙар һәм ноутбуктар ҡулланыусылар өсөн эш урындарын арттырырға мөмкинлек биргән. Шулай уҡ интерактив панель барлыҡҡа килә, ул танып белеү дәрестәре, викториналар һәм презентациялар үткәреү өсөн өҫтәмә мөмкинлектәр аса.
Бынан тыш, ноутбук менән шәхси эшләү өсөн уңайлы урындар һәм төркөм дискуссиялары өсөн майҙансыҡтар булдырылған. Ретростилдең атмосфера зонаһы айырыуса популяр. “Китап цехы” китапхана фонды яңы баҫмалар менән тулыланған.
“Ғаилә” милли проекты ата-әсәләргә һәм балаларға ярҙам итеү өсөн ғәмәлдәге сараларҙы берләштерә: әсәлек капиталы түләнә, икенсе, өсөнсө һәм артабанғы сабыйҙар тыуыу өсөн өҫтәмә стимулдар булдырыла. Бөтә ил буйынса әүҙем оҙон ғүмерлелек практикаһы тормошҡа ашырыла. 14-22 йәшлек йәштәргә музейҙарға, театрҙарға, кинозалдарға һәм башҡа мәҙәниәт учреждениеларына бушлай йөрөргә мөмкинлек биргән “Пушкин картаһы” программаһы ғәмәлдә. Яңыртылған милли проекттар РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: "Башҡортостан" ДТРК-һы.