Башҡортостан
+9 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
16 Октября , 04:05

Республика инженерҙар фестиваленең ярамфиналы башланды

Бында дронды йыйыу һәм программалау буйынса уҡыуҙан алып ысынбарлыҡтағы индустриаль бурыстарҙы хәл итеүгә йүнәлтелгән сараларҙа үҙеңде һынарға мөмкин.

Добавить в предпочтительные источники Google
Республика инженерҙар фестиваленең ярамфиналы башландыРеспублика инженерҙар фестиваленең ярамфиналы башланды
Республика инженерҙар фестиваленең ярамфиналы башланды

Өфө фән һәм технологиялар университетында электромеханика һәм пилотһыҙ авиация буйынса үткәрелгән “Техно-осоу” республика инженер фестиваленең ярымфиналы башланды. Сара Фән һәм технологиялар ун йыллығының “Еңергә өйрәнеү фәне” башланғысы маҡсаттарына ярашлы үткәрелә, тип хәбәр итә республиканың Фән һәм юғары белем биреү буйынса дәүләт комитеты.

Идея менән “Беренселәр хәрәкәте” Бөтә Рәсәй балалар һәм йәштәр хәрәкәтенең гранттар конкурсында ҡатнашып, ярҙам алыуға өлгәшелгән. Проектты тормошҡа ашырыуҙың төп юлы – “Пилотһыҙ авиация системалары” милли проектының (национальный проект “Беспилотные авиационные системы”) кадрҙарға ҡағылышлы йүнәлеше саралары.

“Техно-ососу” – ул талантлы йәштәр өсөн үткәрелгән ҙур күләмле инженер фестивале. Унда дронды йыйыу һәм программалау буйынса уҡыуҙан алып ысынбарлыҡтағы индустриаль бурыстарҙы хәл итеүгә йүнәлтелгән сараларҙа үҙеңде һынарға мөмкин. Йәй буйы Башҡортостандың бөтә райондарынан йыйылған дүрт меңдән ашыу уҡыусы һәм урта һөнәри белем алып йөрөгән студенттар онлайн-этаптарҙа ҡатнашты. Ике ярымфинал инде инженер һәләттәренә эйә булған 600 йәш кешене остаздары менән бергә йыя.

Фестивалдең финалы 31 октябрҙә уҙа. Уның һөҙөмтәләре буйынса алты финал командаһы төҙөлә, кадрҙар резервы өсөн 30 лидерҙан торған реестр булдырыла, шулай уҡ мәктәптәрҙән һәм колледждарҙан 100 куратор әҙерләнә.

 

Фото: ӨФһТУ-ның матбуғат хеҙмәте.

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика