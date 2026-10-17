Башҡортостан
+6 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
17 Октября , 05:30

Студенттар уңайлы, матур аудиторияларҙа белем ала

Өфө вуз-ара кампусы резиденты М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында яңыртылған кабинеттар һәм лабораториялар асылды. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Студенттар уңайлы, матур аудиторияларҙа белем алаСтуденттар уңайлы, матур аудиторияларҙа белем ала
Студенттар уңайлы, матур аудиторияларҙа белем ала

Өфө вуз-ара кампусы резиденты М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында яңыртылған кабинеттар һәм лабораториялар асылды. Мәғариф инфраструктураһын яңыртыу «Йәштәр һәм балалар» милли проекты (национальный проект «Молодёжь и дети») ярҙамында үткәрелде, тип хәбәр иттеләр республиканың Мәғариф министрлығынан.

Быйыл уҡыу кабинеттарын ремонтлауға һәм яңы ҡорамалдар һатып алыуға Аҡмулла университетына федераль бюджеттан 49,5 миллион һум бүленгән, йәнә 1 миллион һумды юғары уҡыу йорто үҙ средстволарынан бүлгән.

Тәбиғи-география факультетында биология кабинеты булдырылған һәм сымһыҙ мультидатчиктар, һанлы микроскоптар һәм биологик моделдәр менән йыһазландырылған. Химия лабораторияһы тулыһынса яңыртылған: бында капиталь ремонт үткәрелгән, спектрофотометр һәм газ анализаторы ҡуйылған.

Физика, математика, һанлы һәм нанотехнологиялар институтында өс профилле аудитория яңырыу кисергән, художество-графика факультетында тағы бер аудитория 11 эш урыны һәм интерактив дисплейҙар менән йыһазландырылған.

– Юғары уҡыу йортонда кабинеттарҙы яңыртыу – ул мәктәп мәғарифын инвестициялау тигән һүҙ. Студент-педагог заманса ҡорамалдар ҡулланып уҡып, артабан үҙе мәктәпкә алып барасаҡ методиканы формалаштыра. Башҡортостанда кадрҙар әҙерләү системаһы заман талаптарына яуап бирһен өсөн бөтә кимәлдәге инфраструктураны эҙмә-эҙлекле яңыртабыҙ, – тип һыҙыҡ өҫтөнә алды Башҡортостандың Фән һәм юғары белем биреү буйынса дәүләт комитеты рәйесе Светлана Мостафина.

Фото: bspu.ru

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика