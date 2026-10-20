Беҙ еңә беләбеҙ!

Башҡортостандан өс вәкил халыҡ мәшғүллеге өлкәһендәге V Бөтә Рәсәй һөнәри оҫталыҡ конкурсының финалына сыҡты.
Дыуан районынан Анна Митусова йәштәр менән эшләү буйынса иң яҡшы белгес тип танылды. Белореттың кадрҙар үҙәге беренсе кимәлдәге иң яҡшы клиент хеҙмәте тип табылды. Шулай уҡ республиканың МХО-ла ҡатнашыусылар һәм ветерандар, уларҙың ғаилә ағзалары менән эшләү тәжрибәһе иң яҡшылар иҫәбенә инде.
Конкурсты Рәсәйҙең Хеҙмәт министрлығы үткәрә, уның һөҙөмтәләре мәшғүллек хеҙмәтенең эш сифатын баһаларға ярҙам итә. Кадрҙар үҙәктәрен үҫтереү “Кадрҙар” милли проектының (национальный проект “Кадры”) бурыстарына инә, тип хәбәр иттеләр республиканың Ғилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығынан.
Быйыл федераль этапҡа Рәсәйҙең 68 төбәгенән 258 ғариза килгән. Ҡатнашыусылар башҡа төбәктәрҙән коллегаларына кәрәк булыуы ихтимал ҡарарҙар тәҡдим итә.
– Былтыр беҙ еңеү яулай белеүебеҙҙе иҫбатланыҡ: конкурста өс беренсе урын — Сибай кадрҙар үҙәгендә, республика мәшғүллек үҙәгенең матбуғат хеҙмәтендә һәм беҙҙең карьера консультанты Эльвира Опульскиста. Быйыл йәнә финалда, йәнә өс номинацияла. Финалда беҙҙекеләр өсөн янып-көйәсәкбеҙ, – тип билдәләне Башҡортостандың ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры Ольга Кабанова.
Халыҡ мәшғүллеге өлкәһендәге V бөтә Рәсәй профессиональ оҫталыҡ конкурсын Рәсәй Хеҙмәт министрлығы үткәрә. Маҡсат – иң яҡшы белгестәрҙе һәм тәжрибәләрҙе асыҡлау, тәжрибә уртаҡлашыу һәм мәшғүллек өлкәһендәге хеҙмәттәрҙең сифатын күтәреү.
Фото: "Башҡортостан" ДТРК-һы.