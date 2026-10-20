Эш биреүселәр, иғтибар итегеҙ!

Быйыл Башҡортостанда “Эшкә алыуҙы дәүртләндереү” программаһы буйынса граждандарҙы эшкә урынлаштырыу 188 процентҡа артҡан. Был, 2025 йыл менән сағыштырғанда, 2,9 тапҡырға күберәк – ошо ваҡыт эсендә 52 кеше программа буйынса эшле булған. Үҫеш 98 яңы хеҙмәткәр иҫәбенә күҙәтелгән һәм 188,5 процент тәшкил иткән. Шул уҡ ваҡытта быйыл эш тенән тәьмин ителгәндәрҙең 56-һы - махсус хәрбиә операцияла ҡатнашыусы. “Кадрҙар” милли проекты (национальный проект “Кадры”) “Мәшғүллеккә булышлыҡ итеүҙең әүҙем саралары” федераль проекты (федеральный проект “Активные меры содействия занятости”) бурыстарын топмошҡа ашырған программа ҙур һорау менән файҙалана бара.
-Программа тотороҡло үҫеште күрһәтә, сөнки йыл эсендә уның буйынса эшкә урынлашҡандар һаны өс тапҡырға тиерлек артты. Эш биреүселәр - хеҙмәткәрҙәргә сығымдарҙы кәметеүҙең реаль инструментына, граждандар лайыҡлы эш һәм тотороҡло килемгә эйә була. Республика был эште үҫтерәсәк һәм предприятиеларҙы был ярҙамдан әүҙемерәк файҙаланырға саҡыра, - тип белдерҙе республиканың ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрының беренсе урынбаҫары Юрий Мельников.
Был дәүләт ярҙамы эш биреүселәргә өҫтөнлөклө категориялы хеҙмәткәрҙәргә эш хаҡын түләүгә сығымдарҙы субсидиялай. Һәр эшкә урынлашҡан кеше өсөн өс хеҙмәткә түләүҙең минималь күләме (МРОТ) тәшкил итә. Инвалид тип танылғандарҙы эшкә алғанда алты хеҙмәткә түләүҙең минималь күләмен (МРОТ) түләү ҡаралған. Был ярҙамдан ветерандарҙы, хәрби бәрелештәрҙә, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙы, 2014 йылдан Донецк һәм Луганск Халыҡ республикаларында ҡатнашыусыларҙы, МХО-ла һәләк булған ғаилә ағзаларын, хәрби хеҙмәттән азат ителгәндәрҙе һәм уларҙың ағзаларын эшкә алғандар файҙалана ала.
Сығанаҡ: БР Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы.
Фото: БР Хөкүмәте.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ