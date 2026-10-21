Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
21 Октября , 04:30

Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән

Йылғала уларға уңайлы гидрология шарттары булдырылған. Шуға ла Ағиҙел – уҡбалыҡ популяцияһын үрсетеү өсөн идеаль мөхит

Добавить в предпочтительные источники Google
Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгәнАғиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән
Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән

Бөрө ҡалаһы янында Ағиҙел йылғаһына 62 меңдән артыҡ уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелде, тип хәбәр итә Башҡортостандың Тәбиғәтте файҙаланыу һәм экология министрлығының матбуғат хеҙмәте. Биотөрлөлөктө һаҡлау һәм күбәйтеү – “Экология именлеге” милли проектының (национальный проект “Экологическое благополучие”) төп бурыстарының береһе.

Ағиҙел йылғаһында селбәрәләргә яраҡлы аҙыҡ етерлек. Тағы ла, бында уларға уңайлы гидрология шарттары булдырылған. Шуға ла Ағиҙел – уҡбалыҡ популяцияһын үрсетеү өсөн идеаль мөхит, тип билдәләйҙәр министрлыҡта.

“Экология именлеге” милли проекты тирә-яҡ мөхит тураһында хәстәрлек күреүгә һәм уны кешеләр өсөн уңайлы итеүгә булышлыҡ ҡыла. Эш бер нисә йүнәлештә бара: ҡалдыҡтарҙы сорттарға айырыу һәм эшкәртеү өсөн инфраструктура булдырыу, сүплектәрҙе бөтөрөү һәм һыу ятҡылыҡтарын таҙартыу, урманды һаҡлау, атмосфераға ташланылған ҡалдыҡтарҙы кәметеү, экология туризмынүҫтереү һәм биологик төрлөлөктө һаҡлау.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.

Фото: ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/857714/

Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән
Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән
Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән
Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән
Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән
Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән
Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика