Ағиҙелгә 62 меңдән ашыу уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелгән

Бөрө ҡалаһы янында Ағиҙел йылғаһына 62 меңдән артыҡ уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелде, тип хәбәр итә Башҡортостандың Тәбиғәтте файҙаланыу һәм экология министрлығының матбуғат хеҙмәте. Биотөрлөлөктө һаҡлау һәм күбәйтеү – “Экология именлеге” милли проектының (национальный проект “Экологическое благополучие”) төп бурыстарының береһе.
Ағиҙел йылғаһында селбәрәләргә яраҡлы аҙыҡ етерлек. Тағы ла, бында уларға уңайлы гидрология шарттары булдырылған. Шуға ла Ағиҙел – уҡбалыҡ популяцияһын үрсетеү өсөн идеаль мөхит, тип билдәләйҙәр министрлыҡта.
“Экология именлеге” милли проекты тирә-яҡ мөхит тураһында хәстәрлек күреүгә һәм уны кешеләр өсөн уңайлы итеүгә булышлыҡ ҡыла. Эш бер нисә йүнәлештә бара: ҡалдыҡтарҙы сорттарға айырыу һәм эшкәртеү өсөн инфраструктура булдырыу, сүплектәрҙе бөтөрөү һәм һыу ятҡылыҡтарын таҙартыу, урманды һаҡлау, атмосфераға ташланылған ҡалдыҡтарҙы кәметеү, экология туризмынүҫтереү һәм биологик төрлөлөктө һаҡлау.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.
Фото: ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/857714/