Кинйәбулаттағы мәҙәниәт йорто хәҙер шул тиклем матур

Ишембай районының Кинйәбулат ауылында мәҙәниәт йорто капиталь ремонт эштәренән һуң тантаналы асылды. Был “Ғаилә” милли проекты (национальный проект “Семья”) һәм “Башҡортостан Республикаһында мәҙәниәт һәм сәнғәт үҫеше” дәүләт программаһы (государственная программа “Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан”) бурыстарын тормошҡа ашырыу һөҙөмтәһендә мөмкин булды.
Кинйәбулаттар ижад итеү, аралашыу өсөн заманса объектты оҙаҡ көттө. Төҙөүселәр ҙур эш атҡарҙы, ҡыйыҡ, фасадты ремонтланы, барлыҡ инженер коммуникацияларын алмаштырҙы һәм эске биҙәкләү эштәрен башҡарҙы. Айырыуса иғтибар биләмәне төҙөкләндереүгә бүленде – мәҙәниәт йорто эргәһенә асфальт йәйҙеләр.
Кинйәбулат мәҙәниәт йорто иһә 1967 йылда асылған һәм унда бер тапҡыр ҙа капиталь ремонт эштәре атҡарылмаған. Ошонда уҡ ауыл китапханаһы урынлашҡан. Әммә ошо әллә күпме ваҡыт эсендә ижади тормош һис тынмаған – башҡорт халыҡ хоры, “Зөбәржәт” халыҡ театры, “Тәйрүк” һәм “Шаяндар” ансамблдәре әүҙем эшләй. Хәҙер ижади коллективтарҙың ең һыҙғанып эшләүе өсөн бына тигән мөмкинлектәр барлыҡҡа килде.
-Мәҙәниәт йортоноң сынъяһау ителеүе өсөн шатбыҙ. Был – ауылда йәшәүселәргә ҙур бүләк. Бында хәҙер яҡты залдар һәм сәхнә бар. Балалар һәм өлкәндәр үҙҙәренең һәләтен күрһәтә ала. Яңыртылған мәҙәниәт йорто – бинаның ремонтланыуы ғына түгел, ауылдың киләсәгенә, йолаларҙы һаҡлап ҡалыуға, Кинйәбулатта тормоштоң дауам итеүенә тос өлөш тә, - тип белдерҙе Ишембай районы хакимиәте башлығы вазифаһын башҡарыусы Рәмил Абдуллин.
Фото: Ишембай районы хакимиәтенән.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ