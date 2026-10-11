Республика көнө хөрмәтенә Башҡортостан етәксеһе Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды.
Тантаналы сарала шулай уҡ БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай рәйесе Андрей Назаров, БР Хөкүмәте Премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев, министрлыҡтар һәм ведомстволар етәкселәре, абруйлы ҡунаҡтар ҡатнашты.
Һәйкәлгә 1957 йылда нигеҙ һалына, ә асыу тантанаһы 1965 йылда була. Ул башҡорт һәм рус халыҡтарының туғандарса татыулығын символлаштыра.
Журналистар менән әңгәмәлә Радий Хәбиров Башҡортостандың күп милләтле халҡын байрам менән ҡотланы һәм республиканың мөһим ҡаҙаныштарын билдәләне.
– Башҡортостан ышаныслы итеп алға бара, быны үҫеш һандары раҫлай. Быйылғы туғыҙ айҙа сәнәғәт етештереүе индексы ете процентҡа тиерлек артҡан, был бик яҡшы һөҙөмтә. Урып-йыйыу эштәрен тамамланыҡ. Иген һәм майлы культураларҙы ҡушһаҡ, 4,5 миллион тоннанан ашыу уңыш алғанбыҙ. Шул уҡ ваҡытта инфраструктура проекттарын да туҡтатмайбыҙ – Өфөнөң көньяҡтан урап үтеү юлында эштәрҙе башлауға әҙерлек әүҙем бара, ошо көндәрҙә яңыртылған Ленин паркы асылды. Йәшәйбеҙ, эшләйбеҙ, төҙөйбөҙ. Башҡа төбәктәрҙең һәм илдәрҙең тәжрибәһен өйрәнеү мөһим. Башҡортостанды артабан яҡшыртыу өсөн идеялар тап шулай тыуа. Һәм иң мөһиме – һәр ваҡыт донъяға бағырға һәм даими өйрәнергә кәрәк, – тине республика Башлығы.
Мәғлүмәт, фото: glavarb.ru/ru/news/...