Башҡортостан
+15 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Новости
11 Октября , 08:20

Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды

Ул Башҡортостандың күп милләтле халҡын байрам менән ҡотланы һәм республиканың мөһим ҡаҙаныштарын билдәләне.

Добавить в предпочтительные источники Google
Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалдыРадий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды
Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды

Республика көнө хөрмәтенә Башҡортостан етәксеһе Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды.

Тантаналы сарала шулай уҡ БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай рәйесе Андрей Назаров, БР Хөкүмәте Премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев, министрлыҡтар һәм ведомстволар етәкселәре, абруйлы ҡунаҡтар ҡатнашты.

Һәйкәлгә 1957 йылда нигеҙ һалына, ә асыу тантанаһы 1965 йылда була. Ул башҡорт һәм рус халыҡтарының туғандарса татыулығын символлаштыра.

Журналистар менән әңгәмәлә Радий Хәбиров Башҡортостандың күп милләтле халҡын байрам менән ҡотланы һәм республиканың мөһим ҡаҙаныштарын билдәләне.

– Башҡортостан ышаныслы итеп алға бара, быны үҫеш һандары раҫлай. Быйылғы туғыҙ айҙа сәнәғәт етештереүе индексы ете процентҡа тиерлек артҡан, был бик яҡшы һөҙөмтә. Урып-йыйыу эштәрен тамамланыҡ. Иген һәм майлы культураларҙы ҡушһаҡ, 4,5 миллион тоннанан ашыу уңыш алғанбыҙ. Шул уҡ ваҡытта инфраструктура проекттарын да туҡтатмайбыҙ – Өфөнөң көньяҡтан урап үтеү юлында эштәрҙе башлауға әҙерлек әүҙем бара, ошо көндәрҙә яңыртылған Ленин паркы асылды. Йәшәйбеҙ, эшләйбеҙ, төҙөйбөҙ. Башҡа төбәктәрҙең һәм илдәрҙең тәжрибәһен өйрәнеү мөһим. Башҡортостанды артабан яҡшыртыу өсөн идеялар тап шулай тыуа. Һәм иң мөһиме – һәр ваҡыт донъяға бағырға һәм даими өйрәнергә кәрәк, – тине республика Башлығы.

Мәғлүмәт, фото: glavarb.ru/ru/news/...

Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды
Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды
Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды
Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды
Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды
Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды
Радий Хәбиров Дуҫлыҡ Монументына сәскә һалды
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика