Башҡортостан
+23 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
24 Сентября , 10:50

Яман шештең бик тиҙ аҙыуын нимәләр күрһәтә?

Быны асыҡлау өсөн ҡулдарығыҙҙы күтәрегеҙ һәм...

Яман шештең бик тиҙ аҙыуын нимәләр күрһәтә?Яман шештең бик тиҙ аҙыуын нимәләр күрһәтә?
Яман шештең бик тиҙ аҙыуын нимәләр күрһәтә?

Һөт биҙҙәренең ҡыҙарыуы, шәмәхә төҫөнәрәк инеүе көслө ялҡынһыныу тураһында һөйләй. Ошондай билдәләр күкрәктә яман шештең бик тиҙ аҙыуын күрһәтеүе ихтимал.

Тағы ниндәй осраҡтарҙың сир барлығын иҫкәртеүе мөмкин? Күкрәктәге төйөрсөктәр, ҡапыл ауыртыу, сәнсеү, күкрәктең үлсәме йәки формаһы үҙгәреү, тиреһе айырылыу, ҡан һүле килеү, ҡулдарҙы күтәргәндә күкрәк тиреһендә уйымдар барлыҡҡа килеү. Шулай уҡ ҡултыҡ аҫтындағы, умрау һөйәгенең өҫтө һәм аҫтындағы лимфа төйөндәре үҫеүгә, йәрәхәттәр барлыҡҡа килеүгә, күкрәктә ҡан тамырҙары бүртеп сығыуға иғтибар итергә кәрәк.

Һанап үтелгән осраҡтарҙа тиҙ арала табипҡа күренеү мөһим. Сәләмәт булайыҡ!

Автор:
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика