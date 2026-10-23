Бәпембә яман шеш күҙәнәктәренең 95 процентын юҡҡа сығара

Ғалимдар тикшеренеүе шуны күрһәтә: клиник һынауҙар ваҡытында бәпембә йыуан эсәктәге яман шеш күҙәнәктәренең 95 процентын юҡҡа сығара. Тере организмда бындай шештәрҙең үҫеүен 90 процентҡа туҡтата. Виндзор университетының Сиярам Пандей етәкселегендәге команда шундай һығымтаға килә. 2012 йылда Канаданың Һаулыҡ һаҡлау министрлығы кешеләрҙә һынау үткәрергә ризалыҡ бирә, әммә эш һүнеп ҡала. Ябай ғына дарыуҙың миллиондарға файҙалы булыры кемгә оҡшамаған?..
***
Бразилияла фалиж һуҡҡандан һуң аяҡҡа баҫыу өсөн революцион препарат уйлап табыла. Рио-де-Жанейро федераль университеты ғалимдары кеше плацентаһынан алынған ламинин аҡһымы нигеҙендә яңы дарыу тәҡдим итә. Профессор Татьяна Коельо де Сампайо етәкселегендә тикшеренеүҙәр 25 йыл дауамында алып барыла. Cristália лабораторияһы белдереүенсә, уйлап сығарылған дарыу фалижға килтергән йәрәхәттәрҙән һуң арҡа мейеһенә зыян килтереүҙе тергеҙә ала. Препарат туранан-тура умыртҡа һөйәге өлкәһенә индерелә. Һынауҙар барышында дауаланған пациенттар хәрәкәтсәнлеген тулыһынса тергеҙә.
***
Голландия ғалимдары "гигант урам саң һурҙырғысы" уйлап тапҡан. Был гигант аппарат фильтр аша 300 метр радиустағы бысранған һауаны тартып алып үткәрә ала. Ул оҙонлоғо һигеҙ метр самаһы булған ҡорос торбанан ғибәрәт. Һауаны кеше үпкәһенә ултыра торған ваҡ ҡына өлөшсөләрҙән дә таҙарта.
***
"Рио" йәнһүрәтен хәтерләйһегеҙме? тутыйғоштар Блю һәм Джуэл. Был зәңгәр аралар 2000 йылға рәсми рәүештә ҡырағай тәбиғәттән юҡҡа сыҡҡайны. Әле уларҙың популяцияһы тергеҙелде. 2022 йылдың июнендә Баия штаты ҡурсаулығында (Бразилия) һигеҙ тутыйғоштан торған беренсе төркөм сығарыла. Декабргә уларға тағы ла 12 ҡош ҡушыла. Ә 2023 йылдың октябрендә мөмкин булмаған хәл - ҡырағай тәбиғәттә 20 йылдан ашыу ваҡыт күренмәгән тәүге зәңгәр аралар барлыҡҡа килә!
Фото: яһалма зиһен ярҙамында яһалды.