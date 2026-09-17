Был мәсьәлә әлегә кисектерелә

Радий Хәбиров Башҡортостандың Юғары суды рәйесен эштән бушатмай торорға ҡушты
Радий Хәбиров Башҡортостан Юғары суды рәйесенең отставкаға китеүе тураһында мәсьәләне кисектереүҙе һораны. Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутаттары уның позицияһы менән килеште, һәм Башҡортостандың судьялар корпусында башҡа һыйған һәм һыймаған етешһеҙлектәргә ҡарамаҫтан, Шәйҙуллиндың отставкаһы буйынса тейешле инстанцияларға парламент мөрәжәғәтен әлегә кисектерергә ҡарар ителде. Тәфтиш органдары судьялар буйынса ентекле тикшереү менән шөғөлләнеүен дауам итәсәк.
“Башинформ” мәғлүмәт агентлығы хәбәр иткәнсә, бөгөн иртән Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай депутаттары ашығыс рәүештә сираттан тыш 35-се ултырышҡа йыйылды. Дәүләт Йыйылышының йәмәғәт именлеге, хоҡуҡ тәртибе һәм суд мәсьәләләре буйынса комитеты рәйесенең беренсе урынбаҫары Виктор Гурьев ултырыштың көн тәртибенә Башҡортостан Юғары суды рәйесе Раил Шәйҙуллиндың отставкаға китеүе буйынса мөрәжәғәт тураһында мәсьәләне индерергә тәҡдим итте.
"Депутаттар республиканың судьялар берләшмәһендә килеп тыуған көрсөк хәленән ныҡ борсола. Беҙҙең комитет Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙың БР Юғары суды етәкселеге һәм уның судьялары тарафынан РФ ҡануниәте һәм судьялар этикаһы кодексы талаптарын үтәү мәсьәләләре буйынса мөрәжәғәт итеү тураһында ҡарар проектын әҙерләне. Республика Юғары суды етәкселегенең эшмәкәрлеге тейешле хоҡуҡи баһа алырға тейеш, артабан Башҡортостан Республикаһы Юғары суды рәйесе Раил Шәйҙуллиндың вәкәләттәре туҡтатылырға тейеш тип иҫәпләйбеҙ, — тип белдерҙе депутат.
Ул судьялар берләшмәһенән коллегалары менән аралашыуын билдәләне, уларҙың да БР Юғары суды рәйесенә ҡарата бик күп һорауҙары тупланған тине.
"Был ҡарарҙы ҡабул итеү мәсьәләһен тикшерергә тәҡдим итәм: килеп тыуған хәлде, айырым аңлашылмаусанлыҡҡа индерергә ярамай. Был мәсьәләне көн тәртибенә индереүҙе хуплауығыҙҙы һорайым", – тип йомғаҡ яһаны Гурьев.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров республикала судьялар корпусын ойоштороу бер нисә һорау тыуҙыра тип белдерҙе:
– Мин һеҙҙең кисерештәрегеҙҙе һәм бөгөн ҡабул итергә тәҡдим иткән ҡарарығыҙҙы уртаҡлашам. БР Юғары суды етәкселегендә барған ваҡиғалар етди борсолоу тыуҙыра. Бөгөн мин депутаттар корпусының граждандарҙың хоҡуҡтарын һәм азатлығын яҡлау буйынса үҙенең ысын тәғәйенләнешен үтәүенә рәхмәтлемен. Белеүегеҙсә, Конституцияға ярашлы, Башҡортостан Башлығы Конституцияның гаранты булып тора һәм Башҡортостанда кеше хоҡуҡтарын һәм азатлыҡтарын тормошҡа ашырыуҙы гарантиялай. 2019 йылда, 2024 йылда, мине Башҡортостан Башлығы итеп һайлағандан һуң, мин Башҡортостан Конституцияһын үтәргә, Башҡортостан граждандарының хоҡуҡтарын һәм азатлыҡтарын тормошҡа ашырыуҙы, шул иҫәптән суд яҡлауына хоҡуҡты ғәмәлгә ашырырға һәм гарантияларға, законлылыҡты һәм хоҡуҡ тәртибен тәьмин итергә ант бирҙем.
Был йәһәттән мин белдереү яһарға теләйем. Башҡортостан Республикаһы Юғары судында барған ваҡиғалар республика етәкселеге өсөн генә түгел, халҡыбыҙ өсөн дә борсолоу тыуҙыра. Юғары судтың хәҙерге рәйесе Шәйҙуллиндың судьялар корпусын ойоштороуы бер нисә һорау тыуҙыра. Улар тураһында һөйләгәйнем инде, һәм бөгөн бында ентекләп туҡталырға теләр инем.
Ул вазифаға билдәләнгәндән алып Башҡортостан Юғары судында ғына 40 юғары суд судьяһы эштән бушатыла. Улар шул иҫәптән элек Юғары суд рәйесе эшләгән урындарҙан килгән судьяларға алмаштырыла. Был Һамар, был Татарстан Республикаһы. Был төбәктәрҙән ун судья хәҙер Юғары суд судьялары булып эшләй. Мин бары тик судьялар берләшмәһендә 800-гә яҡын судья булыуын иҫкә төшөрөргә теләнем. Һәм, моғайын, судьялар даирәһен, шул иҫәптән Башҡортостан Республикаһында эшләгән судьяларҙы формалаштырыу өсөн ярайһы уҡ киң мөмкинлектәр барҙыр.
Шул уҡ ваҡытта судьяларҙы төбәк-ара тәғәйенләү практикаһы ғәҙәти, нормаль, йылдар буйы тикшерелгән тип әйтергә теләйем. Әммә Судьялар этикаһы кодексы, суд рәйесенең вәкәләттәрен һәм статусын көйләп, кадрҙар ҡарарҙарын ҡабул иткәндә судьяның ҡурсалау һәм кланлыҡ принцибы менән түгел, ә ғәҙеллекте тормошҡа ашырыу мәнфәғәттәре менән эш итергә тейешлеген күрһәтә. Был осраҡта беҙ башҡа нәмә күрәбеҙ. Юғары суд рәйесе Шәйҙуллин килтергән ун судьянан тыш, республиканың күп кенә район, ҡала судтары рәйестәре булып икенсе төбәктән сыҡҡан кешеләр тора. Өфөлә ете район судьяһы. Һәм Совет районы судына күрше республиканан сыҡҡан кеше етәкселек итә. Ни өсөн Совет районы суды тип уйлаҡһығыҙ? Сөнки Совет районы суды иң етди эштәр буйынса иҫкәртеү саралары тураһында ҡарарҙар ҡабул итә. Йәғни был ҙур, резонанслы енәйәт эштәрен тулыһынса контролдә тотоу өсөн, сөнки территориаль яҡтан суд төп хоҡуҡ һаҡлау органдары ҡарамағында тора.
Судьялар советы менән дә шундай уҡ хәл була. Был судьялар берләшмәһенең юғары органы, ул Бшҡортостан судьялары съездары, конференциялары араһында эшләй һәм судьялар берләшмәһенең төп органы функцияларын башҡара. Башҡортостан Судьялар советын кем етәкләй тип уйлайһығыҙ? Башҡортостанда ни бары ярты йылдан ашыу эшләгән һәм шунан һуң Судьялар советы рәйесе итеп тәғәйенләнгән икенсе республика вәкиле. Юғары суд квотаһынан һәм Судьялар советында дөйөм юрисдикция судьялары квотаһынан күпселекте элек Юғары судтың хәҙерге рәйесе эшләгән икенсе республиканан йәки Һамарҙан судьялар тәшкил итә.
Артабан барабыҙ. Судьяларҙың квалификация коллегияһы. Был асылда һәр судья өсөн мөһим вәкәләттәргә эйә булған төп орган. Был судьяларҙы тәғәйенләү, вазифаһынан бушатыу, шулай уҡ судьяларға яза биреү буйынса тәҡдимдәр биреү органы. Судьяларҙың квалификация коллегияһы рәйесенең беренсе урынбаҫары булып шулай уҡ икенсе республиканан сыҡҡан кеше тора. Бынан тыш, күрше төбәктән тағы өс судья Башҡортостан республикаһы судьяларының квалификация коллегияһы ағзалары булып тора.
Миндә даими һорау тыуа: "Ни өсөн элек ниндәйҙер диагностика үҙәгендә канцелярия мөдире булып эшләгән кеше бында эшләй һәм Башҡортостан судьяларының квалификация коллегияһы ағзаһы булып тора?" Ошо көндәрҙә Башҡортостан йәмәғәтселәре Судьяларҙың квалификация коллегияһына коллегия ултырышында киң мәғлүмәт сараларында бирелгән бөтә факттарҙы ҡарау үтенесе менән мөрәжәғәт итте. Был судьялар берләшмәһе һәм квалификация коллегиялары эшен көйләүсе закондың туранан-тура талабы. Әлбиттә, был булмаған. Судьяларҙың квалификация коллегияһы рәйесе был мәсьәләне көн тәртибенә ҡуйманы. Ни өсөн шулай була икән, тип уйланым. Сөнки был судьяның Өфө мэрияһының гаражы менән булған скандалға ҡағылышы бар. Ул шулай уҡ Өфө мэрияһы автомобилдәренән файҙаланған, Башҡортостан Республикаһынан ситтәге башҡа ҡалаларға бушлай йөрөгән, был хаҡта гараж хеҙмәткәрҙәренең күрһәтмәләре бар. Был уның Квалификация коллегияһы рәйесе вазифаһында булыуын туҡтатыу өсөн генә түгел, ә судья булараҡ вәкәләттәрен туҡтатыу өсөн дә йөҙ процентлы нигеҙ булып тора.
Шулай итеп, беҙ һеҙҙең менән судьялар төркөмө барлыҡҡа килеүен күрәбеҙ, ул асылда клан принцибы буйынса үҙендә уйындың билдәле ҡағиҙәләрен билдәләй һәм ҡарарҙар ҡабул итә. Һәм бындай шарттарҙа, минеңсә, Башҡортостан судьяларының үҙаллы статусын тоймауы аңлашыла. Атап әйткәндә, бойондороҡһоҙ статус законға нигеҙләнгән ғәҙеллекте тормошҡа ашырыу гаранты булып тора. Һеҙ беләһегеҙ, судьяларҙы икенсе республикаға йәки башҡа бурыстар буйынса йөрөтөү өсөн Өфө мэрияһы гаражының автомобилдәрен файҙаланыу скандалы арҡаһында республиканы ярайһы уҡ күп ваҡыт тарҡата. 2024 йылдан был эшмәкәрлек системалы характерҙа.
Бында залда оҙаҡ ваҡыт республиканың Дәүләт Йыйылышында эшләгән депутаттар ултыра. Беҙ барыбыҙ ҙа хәҙер Башҡортостан Республикаһы Юғары судының элекке рәйесе Земфира Латипованы йылылыҡ һәм ихтирам менән иҫкә алабыҙ. Һеҙ уны хәтерләйһегеҙҙер, моғайын. Әйткәндәй, уны бик яратмайҙар, шул иҫәптән хоҡуҡ һаҡлау органдары етәкселәре лә. Ни өсөн икәнен беләһегеҙме? Уның һәр ваҡыт законға нигеҙләнгән позицияһы була. Кемгәлер оҡшамаған ҡарарҙар ҙа булған. Әммә ул ваҡытта кешеләрҙең суд яҡлауын алыуына гарантия бар ине. Ә хәҙер? Өфө гаражында ниндәй мемдың йөрөгәнен беләһегеҙме? “Юғарылар машина һорай”.
Өфө Ҡала советы рәйесе Марат Вәсимов Өфөнөң Контроль-иҫәп палатаһы тикшеренеүҙәре мәғлүмәттәренә таянып, судьяларҙың да, башҡа республиканан судьяларҙы өйҙәренә алып ҡайтыу өсөн машиналар бүлеүсе вазифалы кешеләргә ҡарата ла енәйәт эше ҡуҙғатыу өсөн был енәйәт эше тураһында материалдарҙы тәфтиш органдарына тапшырҙы. Прокуратура тикшереү саралары үткәрә, ҡайһы бер факттар беҙгә билдәле. Беҙ енәйәт эше ҡуҙғатылырмы, юҡмы икәнен белмәйбеҙ.
Әлеге ваҡытта тикшереү бара. Мин тағы бер тапҡыр билдәләйем, унда артабанғы ниндәй ғәмәлдәр башҡарылыуын белмәйем, уларҙы башҡа органдар ҡабул итә: бының өсөн тәфтиш комитеты, прокуратура бар. Әммә беҙ закондың боҙолоуын беләбеҙ. Енәйәт законы боҙола. Судьяның этикаһы боҙола. Башҡортостан Республикаһы суд системаһының ҡайһы бер вәкилдәренең бөтә фекерләү һәм күҙ алдына ла килтереү мөмкин булмаған закондары, шулай уҡ эшмәкәрлегенең әхлаҡи принциптары боҙола. Һәм, әлбиттә, мин һеҙҙе аңлайым.
Ошо йылдар дауамында миңә Президент, Конституция һәм республика халҡының Башҡортостан Республикаһының именлеген тәьмин итеү, граждандарҙың хоҡуҡтарын гарантиялау һәм законлылығын һәм хоҡуҡ тәртибен тәьмин итеү бурысын йөкмәтеүе менән етәкселек иттем”
Радий Хәбиров депутаттарҙың позицияһын хөрмәт итеүен белдерҙе, әммә әлегә был мәсьәләне күсереүҙе һораны.
– Һеҙҙең ҡарарығыҙҙы хөрмәт итеп, был мәсьәләне тағы бер тапҡыр тикшереүҙе күсереүҙе һәм барыһын да ентекләп өйрәнеүҙе һорайым, — тине Башҡортостан Башлығы.
Депутаттар Радий Хәбировтың позицияһы менән килеште һәм төп көн тәртибенә күсеп, БР юғары суды тураһындағы мәсьәләне ҡарауҙы кисектерҙе.
Сығанаҡ: https://www.bashinform.ru/news/politics/2026-09-17/radiy-habirov-poprosil-otlozhit-vopros-ob-otstavke-predsedatelya-vs-bashkirii-4663991