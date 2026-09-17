Башҡортостан
+7 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәйәсәт һәм хоҡуҡ
17 Сентября , 09:15

Маркировкаланмаған тәмәке һатҡан

Өфө кешеһе бының өсөн язаһын алған

Маркировкаланмаған тәмәке һатҡанМаркировкаланмаған тәмәке һатҡан
Маркировкаланмаған тәмәке һатҡан

Өфөнөң Калинин районы суды мессенджерҙар аша күләмле итеп маркировкаланмаған тәмәке һатҡан өсөн  хөкөм ҡарары  сығарҙы.Суд билдәләүенсә, 37 йәшлек ир 2021 йылдың сентябренән 2024 йылдың февраленә тиклем легаль булмаған продукция һатып ала һәм артабан һатыу маҡсаты менән уны ҡуртымға алынған торлаҡ булмаған бинала һаҡлай. Уның эшмәкәрлегенең күләме һандарҙа күренә: тартып алынған һәм һатылған тауарҙың дөйөм хаҡы 36 миллиондан артып китә. Енәйәт схемаһы Рәсәйҙең федераль хәүефһеҙлек хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса  идаралығы хеҙмәткәрҙәре тарафынан асыҡлана. Ғәйепләнеүсе үҙенең ғәйебен тулыһынса таный. Быны иҫәпкә алып, суд уға шартлы рәүештә өс йылға иркенән мәхрүм итеү язаһын сығара, ошондай уҡ һынау ваҡыты билдәләнә. Бынан тыш хөкөм ителеүсе дәүләткә 800 мең һум күләмендә штраф түләргә тейеш.

Уның финанс юғалтыуҙары бының менән генә сикләнмәй.   Тауар ташыу өсөн ҡулланылған “Пежо Партнер” автомобиле һәм тентеү мәлендә тартып алынған бер миллион һум ҡулаҡса Дәүләт килеме өсөн конфискацияланған. Хөкөм ҡарары әлегә закон көсөнә инмәгән.

Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-17/v-ufe-vynesli-prigovor-organizatoru-kanala-po-prodazhe-kontrafaktnogo-tabaka-4815194

 

 

 

  

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика