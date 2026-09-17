Өфөнөң Калинин районы суды мессенджерҙар аша күләмле итеп маркировкаланмаған тәмәке һатҡан өсөн хөкөм ҡарары сығарҙы.Суд билдәләүенсә, 37 йәшлек ир 2021 йылдың сентябренән 2024 йылдың февраленә тиклем легаль булмаған продукция һатып ала һәм артабан һатыу маҡсаты менән уны ҡуртымға алынған торлаҡ булмаған бинала һаҡлай. Уның эшмәкәрлегенең күләме һандарҙа күренә: тартып алынған һәм һатылған тауарҙың дөйөм хаҡы 36 миллиондан артып китә. Енәйәт схемаһы Рәсәйҙең федераль хәүефһеҙлек хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығы хеҙмәткәрҙәре тарафынан асыҡлана. Ғәйепләнеүсе үҙенең ғәйебен тулыһынса таный. Быны иҫәпкә алып, суд уға шартлы рәүештә өс йылға иркенән мәхрүм итеү язаһын сығара, ошондай уҡ һынау ваҡыты билдәләнә. Бынан тыш хөкөм ителеүсе дәүләткә 800 мең һум күләмендә штраф түләргә тейеш.
Уның финанс юғалтыуҙары бының менән генә сикләнмәй. Тауар ташыу өсөн ҡулланылған “Пежо Партнер” автомобиле һәм тентеү мәлендә тартып алынған бер миллион һум ҡулаҡса Дәүләт килеме өсөн конфискацияланған. Хөкөм ҡарары әлегә закон көсөнә инмәгән.
Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-17/v-ufe-vynesli-prigovor-organizatoru-kanala-po-prodazhe-kontrafaktnogo-tabaka-4815194